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儿童祛痰 慎用复方剂型

张家佳

2019年08月28日15:37 来源：人民网-生命时报

呼吸系统疾病位居儿童疾病谱首位，其中咳嗽是最常见的症状。咳嗽常伴有痰，痰是气管、支气管的分泌物或肺泡内的渗出液，可刺激呼吸道黏膜而加剧咳嗽，因此临床上治疗咳嗽先要祛痰。给儿童选择祛痰药，要牢记3个原则：

1.宜选择成分单一、安全性高的药物，避免用药过量；2.宜选用成分里不含蔗糖的祛痰药，减少蛀牙；3.慎用复方制剂。很多家长愿意选择复方药物给孩子用，认为既能止咳平喘，又能祛痰，一举多得。其实这类复方药物有时并不对症，对孩子的身体无益，不宜自行购用。

祛痰药主要通过稀释痰液或液化黏痰，使之易于咳出。常用的儿童祛痰药主要有以下3类：

1.痰液稀释药。包括恶心性祛痰药和刺激性祛痰药。前者如愈创木酚甘油醚、氯化铵等，口服后刺激胃黏膜，引起轻微恶心，反射性地促进支气管分泌增加，使痰液变稀，咳嗽时容易排出。刺激性祛痰药含挥发性物质，刺激呼吸道黏膜增加腺体分泌，使痰液稀释，易于咳出。

2.黏液溶解剂。如N-乙酰半胱氨酸，可分解痰液的黏性成分，使痰液溶解，黏度降低，更易被咳出。

3.黏液调节剂。如溴己新、氨溴索等，主要作用于气管、支气管产生黏液的细胞，促其分泌黏滞性低的分泌物，使呼吸道分泌物恢复正常，痰液由黏变稀。

使用祛痰药的时候要注意，首先应明确咳嗽、咳痰的原因，再有针对性地选择用药。除了服祛痰药，家长也可在医生指导下使用雾化药物和雾化器，使痰液稀释，再通过拍背，帮助儿童排痰。

(责编：李轶群、杨迪)


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