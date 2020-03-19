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阿斯利康捐赠雾化祛痰药物增援疫情防控

2020年03月19日14:48 来源：人民网-人民健康网

3月18日， 阿斯利康宣布向中国初级卫生保健基金会捐赠雾化祛痰药物（吸入用乙酰半胱氨酸溶液），用于新冠肺炎患者的对症治疗及疾病防控。此次捐赠覆盖了全国包括湖北、武汉在内的多个省市，其中逾半药品将驰援县域医院，惠及广大基层患者。

随着疫情的发展和对新冠肺炎研究的持续深入，祛痰药物在诊疗中被更多重视。中国初级卫生保健基金会在劝募函中也提到，现有部分新冠肺炎诊治医院及县域医院仍然缺少祛痰相关药物。

经过争分夺秒的筹备，首批药品已运抵江苏省丹阳市云阳人民医院及安徽省宣城市泾县人民医院，支持当地疫情防控。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“阿斯利康持续关注疫情发展，根据实际需求，为疫情防控提供力所能及的支援。我们相信这场战疫终将胜利，更相信中国经济的极强韧性。我们始终看好中国强大的经济潜能，将继续在行动上支持中国经济的发展并与之共同成长。”

(责编：崔元苑、许心怡)


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