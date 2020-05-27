周崇臣代表：建立和保障低龄儿童个体化用药体系 维护儿童用药安全

人民网北京5月27日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“关注儿童用药安全 促进儿童健康成长”的圆桌论坛上，全国人大代表、河南省儿童医院院长周崇臣表示，现阶段，在各级政府和社会高度重视下，儿童健康事业实现健康发展，儿科医生实现进一步优化补充，儿童医院数量包括综合医院儿科设置增多、变强，儿童用药已纳入药品管理目录。

周崇臣表示，目前，儿童医院资源仍存在缺口较大的问题，特别是区域间儿科医疗资源的分布不均匀现象凸显，而且在儿科高水平优质医疗需求较多的情况下尤为突出。因此，政府需要继续发挥主导功能，加大政策方面的支持和资金保障，同时协调各个部门对儿科给予支持。加大儿科人才培训，加强儿科人才队伍建设，包括学术交流，临床药学、科研项目、临床药物实验都给予指导。进一步提升儿科医务人员薪酬待遇水平，制定符合儿科医生特点的激励、评聘、晋升机制。同时，社会要对儿科医生给予理解和支持。

周崇臣认为，国家儿童医学中心设立后，促进儿童用药研发能力提升。国家政策提供了红利和好处。2016年，国家卫健委制定国家医学中心和国家儿童区域医疗中心设置规划。国家批复国家儿童医学中心，北京和上海。2019年，国家发改委和国家卫健委就国家儿童医学中心实施意见开始推进，河南省儿童医院也成为国内首批八个省份十家试点之一。

周崇臣表示，今年两会还带来了关于建立和保障低龄儿童个体化用药体系的建议。

周崇臣表示，据目前我国儿童医疗需求的现状和儿童专用药品短缺的情况，以及目前儿童用药存在的一些安全隐患，如药品规格不当，安全性低，剂型不足，不良反应高发，及儿童用药的口味不当等诸多问题，提出了如下建议：

第一，建议国家卫健委儿童用药专业委员会要牵头建立低龄儿童用药体系的平台，在短缺儿童药品品种的监测、适宜儿童药品生产、儿童药品适用情况检测等方面，协同我们的主管部门，开展相应的工作。

第二，建议我们国家跟儿童用药的生产企业足够的政策鼓励和相应的支持，引导我们药品生产企业加大开发适合儿童用药的剂型。

第三，建议医药主管部门要调整医药机构服务考核的标准，建立儿童用药标准化的体系，这样就允许药品的生产企业能调整产品的类型，供医疗机构使用儿童药品，以大剂量先期进入医院，医院再进行个体化的调剂。