汪四花：县域医院提升服务质量惠百姓

在国家卫健委医政医管局指导支持下，由人民网·人民健康举办的2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行。活动将分地区、分类别组织沟通交流加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进案例并加以推广。

县级医院作为县域内的医疗卫生中心，在负责以住院为主的基本医疗服务、危重急症病人抢救的同时，还承担着对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员进修培训。县级医院作为医疗体系当中一个关键节点，在多年发展中积累了很多经验。好经验需要分享，更需要大力传播。

会议上，台江县人民医院院长汪四花介绍了医院在传输管理理念、创建专科平台和学科，以及人才培养等方面的经验做法。

她介绍说，台江县人民医院是贵州省黔东南中部的一家医院，早前医院在人力、设备、设施、环境、人文等方面都不尽人意。 2016年4月，浙大二院与台江县人民医院签订了帮扶协议，5月正式挂牌为浙大二院台江分院，医院获得了绝佳的发展机遇。

“我们制定了发展的目标，五年目标是要成为黔东南具有一定影响力和示范性的县级医院。”汪四花认为，台江县人民医院要发展，外部建设要强制度、改流程、整环境、增设备；内涵建设要紧紧围绕育人才、建学科、传技术、创品质。“具体要做到，加强制度建设，完善人事管理模式；改善医疗设备，学习先进技术，推进学科建设；管理与业务相结合，传承先进管理理念；导师制带教，‘一对一’培养人才。”

谈及近年来的实践探索，汪四花说，首先，医疗服务切实惠及当地的百姓。数据显示，帮扶后的三年和帮扶前的三年比较，门诊人次增长107%，住院人次增长36%，手术增长了121%，转诊率下降了51.4%；其次，医疗队伍成长壮大；第三，医院基础设施设备进一步完善，医院环境大幅改善，患者就医体验明显提升。