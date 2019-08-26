热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

台江县人民医院院长

汪四花：县域医院提升服务质量惠百姓

2019年08月26日17:31 来源：人民网-人民健康网

在国家卫健委医政医管局指导支持下，由人民网·人民健康举办的2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行。活动将分地区、分类别组织沟通交流加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进案例并加以推广。

县级医院作为县域内的医疗卫生中心，在负责以住院为主的基本医疗服务、危重急症病人抢救的同时，还承担着对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员进修培训。县级医院作为医疗体系当中一个关键节点，在多年发展中积累了很多经验。好经验需要分享，更需要大力传播。

会议上，台江县人民医院院长汪四花介绍了医院在传输管理理念、创建专科平台和学科，以及人才培养等方面的经验做法。

她介绍说，台江县人民医院是贵州省黔东南中部的一家医院，早前医院在人力、设备、设施、环境、人文等方面都不尽人意。 2016年4月，浙大二院与台江县人民医院签订了帮扶协议，5月正式挂牌为浙大二院台江分院，医院获得了绝佳的发展机遇。

“我们制定了发展的目标，五年目标是要成为黔东南具有一定影响力和示范性的县级医院。”汪四花认为，台江县人民医院要发展，外部建设要强制度、改流程、整环境、增设备；内涵建设要紧紧围绕育人才、建学科、传技术、创品质。“具体要做到，加强制度建设，完善人事管理模式；改善医疗设备，学习先进技术，推进学科建设；管理与业务相结合，传承先进管理理念；导师制带教，‘一对一’培养人才。

谈及近年来的实践探索，汪四花说，首先，医疗服务切实惠及当地的百姓。数据显示，帮扶后的三年和帮扶前的三年比较，门诊人次增长107%，住院人次增长36%，手术增长了121%，转诊率下降了51.4%；其次，医疗队伍成长壮大；第三，医院基础设施设备进一步完善，医院环境大幅改善，患者就医体验明显提升。

(责编：张晋(实习生)、李彤)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn