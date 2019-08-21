早筛、早诊、早治可有效降低慢病发病率、死亡率和残疾率

人民网北京8月21日电（王国菁）8月17日“以‘治未病’思想引领重大疾病防治”主题研讨会在人民政协报举办。会上全国政协委员、专家学者与企业代表一起，聚焦当前和今后影响人民健康的重大疾病和突出问题，为推动实施疾病预防和健康促进的中长期行动，健全全社会落实预防为主的制度体系，积极建言献策。

全国政协委员、农工党宁夏区委主委戴秀英指出，全国现在有高血压患者2.7亿人，脑卒中患者1300万，冠心病患者1100万，糖尿病患者突破了1.1亿人，盘踞世界首位。癌症病例每年新发380万，慢性呼吸道疾病患者已接近1亿人。

“关口前移，从源头抓起。”戴秀英建议，深入开展慢性病高风险人群健康管理。本着“预防为主、关口前移、重心下沉”的原则，把重心放到危险因素的发现和控制上，帮助老百姓发现危险因素。通过开展慢性病高风险人群健康管理，“高危筛查、目标干预”，先把高危人群找出来，有针对性的给予干预，可使高风险人群转归为正常人，可以有效降低慢病发病率、死亡率和残疾率。

全国政协委员、中国医院协会副会长方来英建议，应该建立全民体检系统,给不同人群针对性的设计体检包。另外要提供社会能够接受的便捷式体检技术。此外，要把体检纳入到医疗保险系统。

“很多疾病都可以通过定期体检和筛查提早防治、采取措施。”国家卫健委癌症早诊早治专家委员会食管癌专家组副组长刘玉琴说，很多癌症都是由感染性病原体引起的，如食管癌、胃癌、肠癌等。现在在全国做的早筛、早诊、早治中发现，病人还是以中晚期的病人为主，占到85%以上。

刘玉琴表示，从国家政策来说癌症的早筛、早诊、早治地提出，可以更好的解决民生的痛点，真正造福百姓。一个早期癌患者至少可以用1-2万块钱解决所有问题。对于中晚期癌患者来说，虽然手术费用不是很高，但后期化疗和放疗的费用非常高，至少要在10万以上。

“目前市场上宣称早诊早干预，特别早筛的产品很多，百姓分不清楚，谁真谁假，谁好谁坏”。博尔诚（北京）科技有限公司董事长王建铭称，呼吁大家用有责任心的、有权威认证的，甚至权威医院使用的好产品。不是听某个单位自己说，要听专家说，听临床说，听百姓自己说，用良心产品。