肿瘤治疗又添新药 艾瑞卡全国上市发布会在沪召开

8月18日8时18分，CSCO（中国临床肿瘤学会）-恒瑞免疫高峰对话暨艾瑞卡上市发布会在沪召开，本次上市会以“携手领创，共启新生”为主题，与会专家共同探讨免疫肿瘤发展话题。

发布会现场

肺癌的治疗已从循证医学、转化医学向精准医学、甚至智慧医学迈进，靶向治疗和免疫治疗是精准医学时代发展的关键因素。会上，山东省肿瘤医院院长、中国工程院院士于金明详细介绍了免疫治疗的机制及发展史，他指出，免疫治疗引导了肿瘤内科的希望，引发了肿瘤治疗的革命。同时，他还分享了一名自己的肺癌患者使用卡瑞利珠单抗疗效显著的例子，也期待后续能有更多优秀的临床研究结果。

肿瘤免疫治疗领域百花齐放，中山大学肿瘤防治中心临床试验中心I期实验室主任李苏总结了卡瑞利珠单抗的药学特点。卡瑞利珠单抗是一种人源化IgG4k型抗PD-1单克隆抗体，具有独特的PD-1结合表位。它与PD-1亲和力强，半数抑制浓度（IC50）为0.70nM，半数效应浓度（EC50）为0.38nM，可以刺激T细胞增殖，促进IFNγ释放能力强。而且，其PD-1受体占有率高且稳定，抑瘤作用强；半衰期短，可减少免疫多度激活带来的免疫相关不良反应，且更易恢复。

对于肿瘤患者而言，家人的支持、病友的鼓励、社会的关注都将增强他们对抗病魔的信心，为了帮助肿瘤患者树立治疗信心，传递优秀患者抗癌故事，中国临床肿瘤学会与《人间世》栏目组共同发起制作患者纪录片-《云端微光》。中国临床肿瘤学会李进、《人间世》节目总编导秦博、恒瑞医药总经理周云曙共同参与开机仪式。与此同时，《人间世》节目总编导秦博在现场发起倡议，希望在场医疗学者投稿身边优秀的患者故事予以拍摄，呼吁社会关注肿瘤患者，传递正能量，“生命以痛吻我，我却报之以歌”。

艾瑞卡慈善援助项目办代表刘建涛介绍了目前艾瑞卡慈善援助方案，对于符合援助条件的患者“买2赠2，再买4赠至一年（不超过18支）“。这一慈善政策对于相公患者的优势如下：1.降低了患者的”首付“价格，只需3.96万元即可进入第一轮援助；2.患者只需使用2周期即可获得援助赠药；3.年治疗费用只需11.8万，总费用低；4.全年只需办理两次援助申请，流程更简便。

上午10时，与会专家共同见证了艾瑞卡上市启动仪式。

据了解，艾瑞卡是恒瑞医药酝酿多年的产品，2019年5月29日凭借其单臂II期研究结果被国家药品监督管理局有条件批准上市。艾瑞卡的研发布局广泛，尤其聚焦于肝癌、胃癌、肺癌、食管癌、鼻咽癌等中国高发癌种，目前已在全球开展32项临床研究。卡瑞利珠单抗治疗晚期肝癌的II期研究于2018年登入ESMO口头报告专场，今年5月31日，肝癌适应症获得优先审评资格；其治疗复发及转移性鼻咽癌的I期研究成果发表于《Lancet Oncology》杂志上；卡瑞利珠单抗单药治疗食管癌的III期研究表明，其有助于提升患者生存期（OS），优于现有二线化疗方案。2019年1月，美国食品和药品管理（FDA）批准卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼一线治疗肝癌的国际多中心III期临床试验在美国、欧洲和中国同步展开，这是国内自主研发的PD-1抗体开展的国际多中心III期临床试验。

山东省肿瘤医院院长、中国工程院于金明，同济大学上海东方医院肿瘤医学部主任、CSCO理事长李进，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长、CSCO副理事长马军，北京大学国际医院副院长、CSCO副理事长梁军，解放军第九六零医院肿瘤科主任医师、CSCO免疫治疗专委会主任委员王宝成，江苏省肿瘤医院肿瘤内科吴剑秋，中山大学肿瘤防治中心临床试验中心I期实验室主任李苏等800余名专家及业内相关人士参与大会。江苏恒瑞医药股份有限公司总经理周云曙，公司董事、高级副总经理兼全球研发总裁张连山、副总经理兼商务部招标事务部总经理徐宜富、副总经理兼首席医学官邹建军、副总经理兼肿瘤事业部总经理王行远、艾瑞卡患者慈善援助项目管理办公室项目经理刘建涛等作为企业代表出席会议。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）