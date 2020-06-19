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恒瑞医药自主研发治疗肺癌、食管癌领域新型药品获批

2020年06月19日16:49 来源：人民网-人民健康网

6月19日，江苏恒瑞医药股份有限公司自主研发的PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗（艾瑞卡）正式获得国家药品监督管理局（NMPA）批准用于肺癌、食管癌领域的治疗。

据介绍，在此之前，卡瑞利珠单抗已分别于2019年5月29日获得NMPA批准用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗；于2020年3月18日再次获得NMPA批准用于接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者治疗。自此，卡瑞利珠单抗已拥有4大适应症，成为覆盖适应症种类最多的国产PD-1抑制剂。

据了解，作为一款我国自主原研的创新药，卡瑞利珠单抗自问世起便备受行业关注，并多次登上国际舞台，获得国内外肿瘤领域广泛认可。日前，恒瑞医药与韩国CrystalGenomics公司签署协议将卡瑞利珠单抗许可给CG公司，在韩国进行临床开发、注册和市场销售，这标志着卡瑞利珠单抗已走向海外市场。本次肺癌、食管癌适应症的获批，强有力地丰富了我国肺癌、食管癌的治疗格局，同时创下了同一天获批两种适应症的行业记录。

(责编：刘卿、孙博洋)


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