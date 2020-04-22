2020艾瑞卡肝癌适应证云上市会召开

3月18日，卡瑞利珠单抗正式获批肝癌适应证。时值1个月后，国内肝癌专家共聚线上，举办“艾领肝免，瑞创未来－2020艾瑞卡肝癌适应证云上市会”，探讨以卡瑞利珠单抗为核心的肝癌免疫治疗学术热点。

本次会议邀请到了复旦大学附属中山医院樊嘉院士和南京金陵医院秦叔逵教授担任大会主席。此外，北京清华长庚医院董家鸿院士、南京医科大学第一附属医院王学浩院士和树兰（杭州）医院郑树森院士以及行业内诸多位肝癌领域专家也参加了本次会议。

樊嘉院士指出，会议的主题 “FIRST”，相信今后通过与现有治疗手段的优化结合，将进一步取得突破性、革命性的成果。

秦叔逵教授强调，卡瑞利珠单抗正式获批肝癌适应证，为肝癌的诊疗增加了新的武器。

复旦大学附属中山医院樊嘉院士（左），南京金陵医院秦叔逵教授（右）

大会尾声，大会主席樊嘉院士和秦叔逵教授分别进行了会议总结，并围绕肝癌多学科治疗进展进行了讨论。