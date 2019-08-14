血脂、血压 两高并行很危险

李阿姨是个微胖的老太太，70岁，性格很乐观，在广东省第二中医院心血管科门诊坐下就跟医生开玩笑：“多年来，血脂高，血压高，就是收入不高。”医生为其查血压为155/85mmHg，总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖均超过正常上限。追问其有哪些不舒服，答曰：平素容易疲劳，身体无明显不舒服，就是担心高血压会要命。

广东省名中医、广东省第二中医院心血管科主任中医师王清海认为李阿姨痰湿比较重，辨证为气虚痰湿型，给半夏白术天麻汤加减治疗。同时告诉她，必须把血脂也要降下来，开了一些降脂药和降糖药。李阿姨拿着处方，有点为难：“我吃药太多了，血脂又不会引起高血压，能不能不吃降脂药？”

血脂与血压并行危害大

高血脂和高血糖与高血压之间关系太大了，三者之间从病理上是不同的，但又互相影响，而且三个既可独立引起心血管病，也可以“联手”引起心血管病。所以，常常以“三高”并称。

那么，高血脂、高血糖对血压有什么影响呢？王清海说，高脂血症可以导致血管内皮细胞功能的异常，也会影响大小动脉弹性功能和结构。由于大动脉弹性减退，脉搏波传导速度增快，反射波抵达中心动脉的时相从舒张期提前到收缩期，出现收缩期延迟压力波峰，可以导致收缩压升高，舒张压降低，脉压增大。

笼统来讲，血脂高既可以引起高血压，也是加速动脉硬化形成的重要因素，血脂高可使血液黏稠，使高血压变得更加难治。而且两高并行的话，其危害的严重性并不是简单的1+1，血压、血脂二者同时升高发生心脑血管疾病的危险远远大于单纯一项升高。所以，同时减重、降脂是非常重要且必要的。

胖人多痰湿要锻炼减重

中医认为，“胖人多痰湿”，既往研究报道，血脂高与痰湿相关，痰湿过盛，阻滞脉道，影响气血运行，可导致血脉胀满，也就是西医说的高血压。中医治疗高血脂多以治疗痰湿为主，而且优势明显，痰湿体质的人常表现为体型肥胖、腹部肥满、胸闷、痰多、容易困倦、身重不爽、喜食肥甘厚腻、舌体胖大、苔白腻、脉滑等。

王清海在治疗上以温阳益气、祛湿化痰为法，往往可取得满意疗效。同时也提醒李阿姨，不要单纯依赖药物却忽视了改善生活方式，减少高热量高脂肪食物摄入，控制体重，适量体育锻炼，这些做得好，就能少吃药。

Tips

减脂降压的好方法

控制热量摄入，一日三餐七八分饱，保持低盐、低糖、低脂饮食，多吃水果、蔬菜、豆制品和鱼肉，同时还要远离烟酒，保持规律的生活状态和乐观平和的心境，这都是降脂、降压的好方法。