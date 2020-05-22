政协委员霍勇：血脂管理应纳入国家基本公共卫生服务

人民网北京5月22日电 18日，全国政协委员，中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心脏中心主任霍勇出席人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛，在会后的嘉宾采访环节中，他提出，国家应把血脂管理纳入现有的基本公共卫生服务项目，进一步落实“三高共管”，降低我国居民心血管疾病发病率、死亡率，助力健康中国建设。

《中国心血管病报告2018》显示，目前我国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段。心血管病导致的死亡率占居民疾病死亡的40%以上，居各类疾病首位。霍勇介绍，我国心血管疾病防治现状仍不容乐观，大众对于心血管疾病的知晓率及治疗率相比发达国家还存在较大差距。

“如何根据《健康中国行动2019-2030》，进一步落实心血管健康指标体系的提升，使我国心脑血管疾病发病率和死亡率减少，延长人均预期寿命，需要从国家公共卫生服务、医疗机构、基层社区等全社会力量的共同努力。”霍勇指出，要充分发挥基层医疗机构的重要作用，做好慢病筛查建档与持续管理。

《健康中国行动（2019—2030年）》提出：推进“三高”（高血压、高血糖、高血脂）共管，同时做好高血压、糖尿病、血脂异常的规范化管理。“国家目前已将高血压、糖尿病管理纳入国家基本公共卫生服务，但针对高血脂症的筛查与管理仍存在知晓率、达标率较差等问题。”霍勇认为，高血脂应纳入心血管疾病主要危险因素管理，做好筛查，有助于提升心血管疾病防治的覆盖范围，进一步落实“三高”共管，强化慢病管理水平。

霍勇表示，目前提出的高血脂管理，主要针对总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇等指标，对于不同人群低密度脂蛋白胆固醇的指标也不同。需要从医生教育和公众教育同步抓起，倡导每个人都要了解自己的血脂指标，加强血脂管理，才能有效地减少心脑血管疾病的发生。

近年来，有很多国际上的先进药品被纳入医保范围，而高血脂作为一种常见疾病，患者用药负担同样需要关注。“降脂药物逐步纳入基本药物目录，一方面降低了患者及家庭负担，另一方面使得患者能够在基层、社区就能够取得药物。”霍勇建议，对于一些患者必须要用的药物，可逐步纳入医保。对于一些如PCSK9抑制剂类等新型降脂药物，也应考虑在衡量国家医保支付能力的基础上，适时纳入医保范围。

“我个人认为，对于部分疾病状况较为复杂，尤其是反复发生心脑血管事件的患者，在现有药物的基础上如果能联合一些新药进行及时治疗，将会使患者更加获益。”霍勇说。

对于降血脂方面的治疗方案，霍勇认为，应以生活方式调整为主要基础，保持健康的生活方式。主要包括饮食多样性，控制总能量的摄入，保持健康体重；少油少盐，低糖低脂肪，多吃蔬菜、水果、多吃富含膳食纤维的食物；戒烟限酒，积极运动，并保持规律的生活等。除此之外，霍勇还强调，血脂异常的患者每个人的降脂要求和指标都不一样，一定要在医生的建议下合理用药。

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛