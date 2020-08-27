直播预告：阜外专家陈伟伟教授做客“人民好医生”深度解读血脂异常规范化管理策略

过去我们把高血压叫做“无声的杀手”，其实血脂异常更是沉默杀手，因为患者往往感受不到直接的症状，等到引发心梗、脑梗等重大疾病时却为时已晚。据世界卫生组织统计，近50%的血脂异常患者在发生心梗、脑梗后才意识到自身的血脂问题。因此，定期检测血脂是非常有必要的。从防治的角度来说，建议20岁以上的成年人，至少每5年测1次血脂；40岁以上男性和绝经后女性，每年至少进行1次血脂检查 。

那么除了定期检查之外，我们应该如何做好血脂异常的有效管理？规范化管理血脂异常对于防治心脑血管疾病又有哪些积极的意义呢？

2020年8月28日周五 14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请“健康中国行动“国家健康科普专家、中国医学科学院阜外医院心血管内科主任医师陈伟伟教授做客演播室，为大家带来“加速中国心血管疾病防治体系建设——加强血脂异常的规范化管理”系列访谈第一场，千万不要错过。

医生简介：

陈伟伟，国家心血管病中心教授、中国医学科学院阜外医院主任医师。国家卫健委国家健康科普专家、国家基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家；中国高血压联盟常务理事，北京高血压防治协会副会长，中华预防医学会健康传播分会常务委员；《中华高血压杂志》、《中华预防医学杂志》、《中华健康管理学杂志》等杂志编委；中国高血压、血脂异常和糖尿病防治指南编写专家。

擅长：冠心病、高血压、心率失常诊治及心血管疾病防治。

心血管病是我国居民各种死亡原因的首位，占比达到45%左右。据统计，我国约有2.9亿人口患上各种各样的心血管病。更为严峻的是，我国心血管疾病病的发病人数、死亡人数呈现出持续的上升态势。

心血管病防控的关键在于减少导致心血管病的危险因素。目前已知有将近70种危险因素会独立地导致心血管疾病的发生，而在这之中最重要的危险因素就是三高——高血压、高血脂、高血糖。减少三高的暴露，可以有效减缓甚至消除心血管疾病的发生。

《中国成人血脂异常防治指南（2016年修订版）》把心血管疾病患病的危险程度分为低危、中危、高危和极高危四层。经过大规模的流行病学调查发现，“三高”中的高血脂患病率是10年来增长最快的指标。主要原因是血脂异常对人的影响是潜移的，直到形成脑卒中、心肌梗死等严重心血管事件后才被察觉，因此定期监测和对高危人群的强化干预有着非常重要的意义。

由于患病人数不断增多，近些年学术界又提出了超高危第五层。针对这些患病危险程度高的人群，有越来越多更好的强化降脂治疗措施和药物被研发出来供临床使用。

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