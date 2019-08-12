清晨血压高，动脉易硬化

中国中医科学院西苑医院心血管科主任医师 高铸烨

血压在24小时内是不断变化的，清晨通常是一天中血压水平最高的时段。但不少患者却忽视了清晨测血压的重要性。

清晨血压指早起后1小时内、服药前、早餐前的家庭血压测量结果，或动态血压记录起床后2小时或上午6~10点间的血压。如果此时段家庭血压测量平均值≥135/85毫米汞柱和（或）诊室测量血压平均值≥140/90毫米汞柱，可诊断为清晨高血压。血压升高主要受吃盐多、吸烟、饮酒、糖尿病、空腹血糖异常、代谢综合征和精神焦虑等因素影响，而清晨时分，掌管内脏的自主神经系统，由睡眠中的副交感神经迅速转变为交感神经高度激活状态，从而引起心率加快、血管收缩、心肌收缩力增强。而且，晨起后由平卧转为直立，交感神经系统激活加上体位变化，进一步引起外周血管收缩和血管中盐的潴留。睡眠中由于不能反复醒来喝水，人体内的抗利尿激素分泌达到高峰，保留水分的同时会强烈收缩血管。这些因素共同导致清晨血压升高。

研究显示，清晨高血压可加快动脉粥样硬化进展，增加左心室肥厚发生率以及中风发作风险，损害肾脏过滤功能，导致微量白蛋白漏出增多。亚洲人群尤其需要控制清晨高血压。流行病学调查显示，约有40%的心肌梗死和29%的心脏性猝死发生在清晨时段。管理清晨高血压，建议从以下几个方面着手：

1.每天定时量血压。早上起床后1小时内，通常为6~10点，在未服药、未吃早饭、已排尿后，取坐位测血压；晚上应在睡觉前，坐着休息1~2分钟后再测。每次测完血压最好进行记录，这样医生可以根据血压测量结果来调整药物用量，达到更好的治疗效果。

2.选用长效24小时平稳降压药，每日服用1次。可减少血压波动，达到有效、平稳、长期控压目标。

3.食疗养生。清晨高血压患者还可遵医嘱吃些食疗方，比如葛根粉粥。取葛根粉30克，粳米50克，粳米浸泡一夜，与葛根粉同入锅内，加500毫升水，用小火煮至米开粥稠即可。中医认为，葛根具有发表解肌、生津止渴、降血压作用。现代药理研究发现，葛根素具有扩张冠状动脉和脑动脉的作用，可降低血压，显著增加缺血组织的血液供应量。长期食用葛根粉粥，能辅助降压，预防心脑血管疾病。▲