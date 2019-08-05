聚焦第七届脐带血大会，国内外专家学者齐聚泉城共话脐血最新进展

2019年8月2日-3日，第七届脐带血大会在泉城济南隆重召开。本届大会由中国妇幼保健协会主办、中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会承办。会议特别邀请了日本、韩国脐带血应用领域的专家、学者，与国内专家共同探讨脐带血应用与研究最新成果和进展，号召社会普及脐带血相关知识，共同推动脐带血的研究和应用，使脐带血治疗技术更好地服务于全民健康。来自全国各地的医院血液科、康复科、产科、儿科和医院管理以及脐血库管理的领导和专家约1000余人参与此次会议。会前成立了中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会青年学组，为青年学者提供交流平台，将全面推动脐带血应用事业的持续发展和提升，增加了强有力的生力军。

大会主席、中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会主任委员、北京大学人民医院血液病研究所副所长刘开彦教授在开幕式致辞时表示经过30余年的发展，脐带血的临床研究已经不局限于血液病等领域，在脑瘫、自闭症等疾病上也取得了阶段性进展。全球范围内的脐带血储存量已经高达500万份，脐带血移植案例已达5万余份，我国脐带血移植案例也已达到12000余份，作为一项成熟的技术，脐带血为大量患有危重疾病的患者带来康复的新契机。

山东大学齐鲁医院党委副书记张万民书记表示脐带血的采集、临床应用和科研是一项非常有意义的工作，要做好脐带血干细胞前端采集和后端临床应用之间的衔接桥梁，有了应用采集才有意义，采集和储存的质量高，临床应用才有保障。山东省脐血库严格按照国家卫健委和省卫健委相关政策及规定组建与运营，目前已储存脐带血40余万例，截止目前，已有3200余例脐带血出库挽救生命。

中国科学院院士、中国科学院动物研究所研究员刘以训院士表示，脐带血学术研究建设的日臻完善，学术梯队日渐壮大。国家对于脐带血的发展越来越重视，众多脐带血的重大项目将不断推动着脐带血医学专业队伍技能的持续提高。

中国妇幼保健协会常务副会长兼秘书长于小千、山东省妇幼保健协会会长、山东省妇幼保健院院长王谢桐教授出席了大会开幕式并发表重要讲话。

于小千秘书长指出脐带血及其应用是多学科、转化医学的综合体，大家共聚一堂研究我国的脐带血事业发展。同时中国妇幼保健协会脐带血应用专委会成立以来，加大了脐带血健康教育的发展；聚集国内外专家团队，增强了脐带血的临床转化；制定标准、指南，引导行业规范发展。我国临床医生以及民众对脐带血的认知与国外还有一些差距，我们应充分了解和掌握从脐带血到应用的相关知识，才能更好的向大众普及脐带血的相关知识，提高大众的认识，使这一先进医疗保健技术更好的服务于大众。

王谢桐教授指出，作为恶性血液病、非恶性难治性血液病、遗传性疾病和某些实体瘤治疗技术的有效手段，脐带血干细胞移植技术为各级医疗机构提供多种诊疗方案选择，提高患者生存和临床治愈率。秉承着“大健康、大卫生”的观念，脐带血事业将迎来更加广阔的发展前景。

中国人民解放军第960医院血液科武倩医生表示，脐带血在治疗重型再生障碍性贫血、难治性血液病上效果显著。

本次大会除了国内外权威学者们在脐带血临床应用、脐带血神经修复的专题报告外，本次大会还设立学组专场，包括脐带血采集管理、脐血库质控管理、科普宣教分会场。