抗高血压药物研发呈现三大趋势

依从性差是目前抗高血压治疗要解决的主要问题之一。

理想的抗高血压药物最好能具备以下特点：有效降低血压，不产生耐药性；不良反应少，无严重不良反应，不影响患者的生活质量；不增加或甚至能改善心血管疾病的危险；能逆转靶器官的损害；服用方便，最好每日服用一次即能控制24小时的血压；价格便宜。

经过几十年的发展，抗高血压药物已从早期的噻嗪类利尿剂、β-受体阻滞剂、钙拮抗剂和血管紧张素转换酶抑制剂（普利类），发展到了血管紧张素受体阻滞剂（沙坦类）。沙坦类抗高血压药物克服了普利类抗高血压药物可能产生的不良反应，其作用更具特异性，是目前新一代极具竞争力的抗高血压治疗药物。

由于高血压往往合并其他心血管疾病，病情十分复杂，患者需长期服药，而单药治疗通常很难避免产生一些副作用，患者用药的依从性存在较大问题。

基于抗高血压治疗的现状和临床需求，当前抗高血压药物研发主要向新作用靶点、缓控释技术、固定复方制剂三大方向发展。

新作用靶点

肾素抑制剂 肾素作为RAAS系统(肾素-血管紧张素-醛固酮系统)的起始步骤，可通过直接抑制其活性而阻断RAAS系统的病理作用。肾素抑制剂代表品种为阿利吉仑，它是一种非肽类肾素抑制剂，由诺华公司开发，2007年获美国FDA批准上市。2010年，阿利吉仑+氨氯地平+氢氯噻嗪复方制剂在美国获批上市。2011年，阿利吉仑的全球销售额达5.57亿美元。

内皮素a受体（ETAR）拮抗剂 内皮素对心脏、肾脏和血管系统有潜在的损害作用，内皮素a受体阻滞剂有望成为一种治疗高血压的新型药物。代表品种Darusentan最初由雅培公司和赛诺菲公司联合开发，后转让给吉利德。据2012年的临床试验结果，与安慰剂相比，Darusentan可使患者收缩压和舒张压下降，且不会引起患者安静时心率增加。然而，在之后的一项长期临床研究中，与安慰剂比较发现，患者的坐位收缩压并无明显下降，故目前该药已终止在降压领域的研发。

一氧化氮供体 一氧化氮是一种强效血管扩张剂，但由于存在作用时间短、快速耐受性差以及头痛等不良反应，其在高血压治疗中的使用受限。目前研发的直接一氧化氮释放剂——亚硝基钴铵尚在临床前期研究中。

其他抗高血压在研新药还包括ACE2激活剂、氨基肽酶A抑制剂QGC001等。

缓控释技术

为了克服一些降压药物半衰期短、需多次服用的缺点，许多公司开发了缓控释抗高血压药

物，如非洛地平被制成缓释制剂后，患者每天服药次数减少。非洛地平缓释剂上市后迅速占领市场，1999年销售额达到4.52亿美元，并在中国市场迅速打开局面。德国拜耳公司生产的硝苯地平缓释片，在国际和国内市场上均占有一定份额。

固定复方制剂

鉴于现有单一药物存在的问题以及开发新作用机制的抗高血压药物面临的挑战，固定复方制剂应运而生。固定复方制剂具有多个优点：几种药物协同作用可提高降压疗效；减少每种药物的单剂量，降低其副作用，或使一些副作用互相抵消，患者血压下降较为平稳。同时，与多种单一药物一起使用相比，固定复方制剂有助于增加患者的依从性。

过去15年间，全球已经有很多由两种或多种药物组成的固定剂量复方药物获批上市。目前处于研发后期的抗高血压复方制剂见表。

从表中可以看出，处于三期临床试验的复方抗高血压药物大部分为包含一种ARB的两药或三药复方药物，如ARB+CCB、ARB+利尿剂、ARB+他汀、ARB+CCB+他汀。在上述所有两药或三药复方产品中，氨氯地平是优先考虑的药物之一。

固定剂量组合的治疗方案也更容易为患者所接受，因其减少了患者住院治疗的几率，有利于节省医疗费用，同时也为药企提供了一个新的研发机会。但由于心血管药物对安全性要求极高，临床试验要求开展的项目较多，因此，开发新的抗高血压药物，研发周期相对较长，且费用高、风险大，这就要求药企要做好前期调研和立项工作。

【作者单位：华诺通（北京）医药科技有限公司】