H型高血压概念的推广对中国脑卒中防控意义重大

高血压分为原发性与继发性。原发性高血压占高血压患者的90%以上，其中有一些特殊类型高血压，如盐敏感性高血压、H型高血压等。继发性高血压一般是由某些疾病引起的血压升高，最常见为肾脏病所致的肾性高血压。

世界卫生组织CDC疾控分类目录认为，健康成人空腹血浆半胱氨酸（homocysteine，简称Hcy）平均水平在5-15umm/L，当Hcy水平为≥10umm/L，属于高Hcy血症，伴有高Hcy的高血压，被称为“H型高血压”。

国内外数万高血压患者长期追踪研究结论一致表明，H型高血压患者的脑卒中发病危险比正常人可增加10以上。因此，H型高血压概念的推广对中国脑卒中的防控意义重大。

2020年5月12日（周二）16:00-16:40“人民好医生”客户端将邀请南京医科大学第一附院/江苏省人民医院主任医师 卢新政教授进行视频直播，深度剖析H型高血压概念推广对脑卒中防控的重大意义。

专家介绍：

卢新政，医学博士后，主任医师，教授，博士生导师、南京医科大学第一附院/江苏省人民医院高级专家、中华医学会心血管分会高血压学组委员兼秘书、中国高血压联盟常务理事、医师协会高血压委员会常务委员、中国医疗保健促进会高血压分会常务委员、中国医疗促健促进会难治性高血压分会常务委员、国家心血管中心高血压医联体副理事长兼江苏省中心主任、中国老年医学会高血压分会常务委员兼江苏工作组组长、中国心胸麻醉学会基层心血管分会副主任委员、江苏省医学会高血压分会副主任委员兼候任主任委员、江苏省医学会微循环分会副主任委员。

擅长：高血压、高血脂、心肌疾病、心力衰竭

H 型高血压的治疗方法

1、一般治疗：H 型高血压患者除进行一般的高血压患者的生活方式干预外，推荐尽可能多地摄入富含叶酸的食物。富含叶酸的食物包括肝、绿叶蔬菜、豆类、柑橘类水果、谷类等。食物的制备和烹调会造成叶酸的流失，尤其在煮沸时损失更大。

2、药物治疗：建议在降压治疗的基础上联合补充叶酸，从治疗依从性以及经济效益比出发，对能够耐受者，推荐含有 0.8 mg 叶酸的固定复方制剂降压药物 ；如果固定复方制剂使用后血压不能达标，可以联合使用其他种类降压药物，直至血压达标。