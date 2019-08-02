人民网·人民健康启动“强县域 千县行”专项活动

人民网北京8月2日电 （刘卿）为推进实施健康中国战略，促进构建分级诊疗制度，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网人民健康将开展县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，活动将以“强县域、千县行” 专项活动（简称“千县专项活动”）为主要抓手，结合县级医院综合服务能力提升工作，分地区、分类别组织交流研讨，加强工作沟通交流，开展典型案例征集，充分挖掘先进经验并加强推广，助力提升县级医院综合服务能力。

据了解，“千县专项活动”从今年8月正式启动，将持续3年。活动内容将从以下四个方面进行展开。

首先，分地区分类别组织交流研讨，挖掘宣传典型做法和经验。人民网·人民健康将重点组织县域医院的管理者和重点学科代表，开展针对县级医院能力提升的研讨分享、经验总结、专题学习和培训支援等专题活动。对于基础好、专业佳的县域医院还可提供北上广以及海外学习交流学习的机会。每年计划选取10家左右试点省区市开展交流研讨，并在试点省区市挖掘县域医院在提升医院综合管理水平方面的典型做法、典型经验。

其次，组织访谈、搭建专题，对专项活动进行全方位报道与传播。围绕“强县域、千县行”专项活动主题，人民网·人民健康将每年定期开展“全国县级医院综合能力提升典型推选活动”，举办“县级医院院长谈能力提升”系列访谈，并邀请典型县级医院院长及学科带头人进驻人民好医生APP和人民健康大讲堂，传播和分享改善医疗服务经验和典型做法。与此同时，在PC端和移动端搭建大型专题进行持续、综合的跟踪报道。

再次，助力县级公立医院党建创新，建设县级医院党建云平台。人民网·人民健康拟在人民党建云平台开设“县级公立医院党建”专区，并同步在中国共产党新闻网和人民健康全媒体服务平台重点呈现，先期打造全国首批500家县域公立医院智慧党建模式，扎实推进县级公立医院“不忘初心、牢记使命”主题教育，助力夯实医院党组织建设。

最后，助力县级医院宣传能力提升，培育专业化融媒体人才。人民网·人民健康将充分运用党媒宣传传播优势，全面跟进县级医院发展与改革，深入各地总结县级医院的典型经验，特别是在持续改进医疗服务、优化诊疗流程、改善群众就医体验、提升服务能力等方面的创新做法和举措。同时，针对县级医院宣传能力提升，引入权威媒体、知名高校的专家学者，开展系列讲座和案例分享，帮助县级医院讲好能力提升故事，增强舆情管控能力，培育专业化融媒体传播和运营人才。

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