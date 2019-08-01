国家老年医学中心、北京医院内分泌科主任医师 郭立新 王晓霞 □主治医师 张献博

超过80%的2型糖尿病与肥胖及久坐相关，通过运动干预可显著降低发病率。运动还能延缓甚至遏制糖尿病前期病变发展为临床糖尿病。它不仅能即刻改善胰岛素作用，而且能帮助控制血糖水平、血脂、血压、心血管危险。

每天30~60分钟，每周5~7天，累计150分钟/周的中等强度有氧运动是糖尿病患者所必需。通常可通过心率或脉搏判断运动强度，运动时心率（或脉率）=170-年龄。不过，服用倍他乐克等影响心率药物的患者，不宜以此判断。大体来说，中等强度运动时，您会说话断断续续，不能唱歌，微微出汗，心率、呼吸有些加快。

力量练习也必须做，随着年龄增加，糖友更易出现肌少症，常表现为胳膊腿越来越细、走路变慢等。患者每周应进行2~3天力量练习，可间隔1~2天进行1次。可借助日常用品，比如手握1瓶矿泉水进行上肢弯举；或利用自身重量，如坐位抬腿、俯卧撑、平板支撑等。餐后90分钟运动对2型糖尿病的即时降糖作用最强。使用长效促泌剂或胰岛素的患者，若进行较长时间或较大强度运动，应提前调整药物剂量，随身携带食品预防低血糖。

运动前需专业人员进行评估、指导。如有以下情况，不适合立刻运动：1型糖尿病血糖控制差或有严重慢性并发症；合并严重糖尿病肾病，尿蛋白多；安静血压大于160/90毫米汞柱或频频出现心绞痛；伴增殖性视网膜病变；糖尿病足已经出现破溃；严重脑血管疾病、骨质疏松或机体平衡功能障碍导致腿脚不便；2型糖尿病患者血糖过高，血糖浓度大于14~16毫摩尔/升；明显低血糖症或血糖的波动较大；有急性感染、急性酮症酸中毒、体位性低血压、严重阻塞性肺部疾病。