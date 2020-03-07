疫情期间情绪紧张焦虑 血糖不好控制咋办？专家答疑

人民网北京3月7日电 （许心怡）疫情期间的有人会感觉到紧张焦虑，或者白天睡的多晚上不怎么睡觉，血糖出现问题。疫情期间应该怎么监测和控制血糖升高呢？北京医院内分泌科主任郭立新在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，紧张焦虑的状态本身属于情绪应激状态，对内分泌系统、神经系统、免疫系统都有影响，可以使得升高血糖的激素分泌增多，比如像皮质醇一类的激素，甲状腺激素，儿茶酚胺这一类的激素，都是明显升高血糖的。

郭立新指出，白天睡觉，晚上不睡觉，体内激素分泌的日节律将出现改变，实际上也是一定程度的睡眠紊乱、睡眠剥夺，也会影响体内升高血糖的激素，所以应当避免紧张焦虑的情绪，保证充足的睡眠。

关于血糖检测，郭立新介绍，如果血糖控制的比较好，用药和血糖监测可以按照原来的方案，如果现在血糖控制的不太好，就要做出一定调整。口服降糖药的人如果原来血糖控制相对良好，现在可以每周两到四次的空腹或者餐后两小时血糖监测。如果应用长效胰岛素的，主要是监测空腹血糖来调整长效胰岛素的量。如果是应用预混胰岛素，根据早餐前血糖和晚餐前血糖来调整预混胰岛素的量。根据血糖监测情况来决定用药量大小。对于老人，一般1型糖尿病、妊娠糖尿病要适度增加血糖监测频率。