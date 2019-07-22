夏季炎热，很多人开始频繁出现疲乏无力、全身酸软懒沉等问题，上班没有精神，总想休息或躺下，即便早上睡醒后肢体仍时有沉重无力之感。有人认为这种情况是“气虚”，但用黄芪、党参、西洋参等进补后，疲乏症状非但没有减轻，甚至还出现了咽干、牙痛等上火症状。其实，这是没有对症治疗的典型表现，并非所有的疲乏无力都是气虚，有种虚是肝郁引起的。

中医学认为，人的活动由构成人体的基本精微物质“气”所推动，“气”正常，人的行动有力、精神充足，反之，气的推动作用下降，则会感觉疲乏无力、精神不振。临床发现，气的推动作用下降，有两种可能，一是“气虚”，即气不足。气不足，气的推动作用也不足，导致机体的功能活动低下，这种现象就是大家常说的“虚”。二是气被阻滞，即不能正常发挥推动作用，也可使机体功能活动下降而出现疲乏无力。这种现象，不属于中医学的“气虚”，而是“气滞（气机郁滞）”。

气机郁滞有两种，最常见的就是“肝气郁滞”。肝气郁滞常见于工作、家庭、学习、生活中压力较大或爱生闷气的人，多在遇到不顺心的事后出现，除了疲乏无力，还常伴有胸闷、叹气、情绪不稳定等表现。这种类型的疲乏，就不能单以补气为主，应以调气为先。建议平时应舒畅情绪、适量运动、适当出汗。气机郁滞还有一种是“湿邪阻滞气机”，常见于肥胖或体湿偏重之人，也可见于外湿盛（如工作或生活在潮湿环境）之人，中医称为“湿困阳气、湿邪阻滞气的运行”，疲乏主要表现为肢体沉重感明显、舌苔厚腻，故调理应以祛湿为主，单纯的补气会助湿更盛。

另外，辨别是否“虚”，有个很简单的方法，中医学叫“动则气耗”，活动后，症状加重的多属于“虚”；适度活动后症状减轻或身体舒适的，不太可能是“虚”。▲