为什么一到春季会感到昏昏欲睡？两款茶饮改善“春困”

“春三月，此谓发陈。天地俱生，万物以荣。”这是《黄帝内经》中对于春天的论述，也就是说：春季是推陈出新、生命萌发的时令，天地自然生机勃勃，万物欣欣向荣。天人合一，人体与自然界相应，也处于阳气升发、阴消阳长的阶段。但很多人却在这一个生机勃勃的季节里常常感到昏昏欲睡，也就是所谓的“春困”，这是什么原因呢？

现代医学认为，这是由于春季天气渐暖以后，身体的汗腺、血管由冬天收缩的状态转为舒张，外周血液循环逐渐旺盛导致大脑供血相应减少，缺氧而引起的。这是人体对自然变化的一个正常反应。随着身体对气候的逐渐适应会自然缓解。但是如果春困的症状比较明显且持续时间较长，就要引起我们的警惕，特别是有心脑血管病、高血压、糖尿病或肝病的人群，最好去医院就诊，以除外有病情加重或突发危险的可能性。

中医认为导致春困有以下几方面的原因，一是与冬天的养护不足有关，冬季是闭藏的季节，阳气深伏于体内，因此冬季要避寒就温、神志内收、不要过度操劳，顾护好阳气以提供春生的需要，若不注意损伤了阳气，就会导致春季阳气升发不足，从而引发春困；二是肝气郁滞、气机不畅，我们都知道春季是肝脏所主，只有保持肝气的舒畅条达，才能使阳气自然升发，若肝郁不畅就会影响阳气的正常升发，从而引发春困；三是脾的运化失常，脾胃是人体气机升降的枢纽，若脾虚或脾湿则会导致运化失常、清阳不升，从而引发春困，同时还可能伴有疲劳乏力、食欲不振或腹泻等症状。

那么出现了春困的症状，我们应该如何应对呢？

《黄帝内经》中说：“夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生，生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。”这是对于春季养生最精确的概括。 就是说，人们应该早睡早起，缓步徐行，保持精神愉快舒畅，不要滥行杀伐，以保持万物的生机。这就是适应时令，保养升发之气的方法。

首先在起居方面，春困更应注意保持规律的睡眠，应该早睡早起，跟随自然天气的变化，入夜即眠，早上太阳升起之时就起床，使人体的阴阳变化与自然的阴阳变化相符合。注意一定不要睡懒觉，睡眠不是越多越好，早上赖床会影响身体阳气的升发，反倒会加重春困。中午可以小憩一会儿，中医讲究睡子午觉，适当的午间休息有利于身体的阴阳调节，但时间在20分钟到半小时为宜，过长的午睡会适得其反，破坏身体节律。

在运动方面，建议大家应当在太阳升起之后，在清爽的早晨进行适当的体育锻炼，调动机体的活力，这样不仅有利于阳气的升发，还能够提高夜间的睡眠质量。最佳的运动方式是“广步于庭”，即选择一些相对舒缓的运动，如散步、打太极拳、踏青等。

在饮食方面，春季饮食应保持清淡及营养充足，适宜温热食物，忌食生冷以免杀伐阳气，忌食油腻以免伤脾而影响运化，少食辛辣以免上火。可适当的食用些帮助阳气升发的食物如韭菜、香椿、菠菜等时令蔬菜。适当的补充蛋白质，如瘦肉、鸡蛋、牛奶、豆浆等，以补充身体需要。春季应适当的减少酸味的食物，因酸入肝，肝气过旺则会克脾，使脾运化失常。脾虚的朋友可以多吃健脾食物，即一些甘味的食物，如莲子、山药、薏米、芋头、扁豆、南瓜、小米、大枣等。

春季还要注意保持情绪舒畅，因肝主情志，情志不畅最易导致肝郁气滞，还会影响脾胃运化，从而加重春困。

另外，平时可以多做梳头的动作，可以改善头皮的血液循环，有利于缓解春困并改善睡眠。同时中医认为头是诸阳之会，分布着大量的穴位，梳头的动作可以按摩到头皮大部分的穴位，不仅可以缓解春困，更有利于身体健康。

最后，再给大家介绍两款改善春困的药茶。

舒肝茶

成分：玫瑰花、茉莉花、陈皮各6g，薄荷、甘草各3g

方法：开水冲泡，代茶饮

适宜人群：肝郁气滞者

健脾茶

成分：黄芪、陈皮、葛根各6g，大枣2枚，甘草3g

方法：开水冲泡，代茶饮

适宜人群：脾虚者

（作者：北京中医药大学东方医院亚健康科 杨婷）