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阳气不到的地方就会生病

2020年08月04日09:54 来源：人民网-生命时报

广东省佛山市中医院治未病中心主任医师 刘继洪 □副主任医师 冯惠玲

流派纷呈、百家争鸣历来是中医学术局面的主旋律。近年来，“扶阳派”(通过各种中医治疗手段使人体阳气旺盛)以其显著的疗效和独到的理论越来越受到人们的重视。“扶阳派”的核心观点是，一切疾病都是本气(即阳气)致病，人身五脏六腑、四肢百骸、五体九窍，凡一处阳气不到便是病。只要阳气旺盛了，病邪就难以找到“下嘴”的地方;只有在阳气薄弱之处，病邪才会乘虚而入。病邪入侵后，只要人体自身本气稍强一点的，即使受邪后也易从阳化热、化实，正压倒邪;而本气较虚的，受邪后则从阴化寒、化虚，病邪占据上风。故人体所患的大多数疾病，只要不是急证、痛证、实证，治疗上扶阳治本总是没错的。

人们常说：“万物生长靠太阳”，对于人体小宇宙而言，阳气就是人身的太阳。阳气不到之处，就好比阳光照不到的地方，万物难以生长，自然也就容易患病。阳气的源泉，主要来自父母的先天之本——肾气，以及后天之本——脾胃饮食水谷精气。故凡先天禀赋不足，或后天失调失养，皆可使阳气之源匮乏。人体所患的绝大多数疾病，追根溯源，都是阳气上出了问题。阳气虚则是一切阳气病的基础，阳气为病，以气机病、气郁病、气化病这几种表现最常见：

气机病：人体的各种生理活动，以气为动力推动脏腑气化，输布津液，宣畅血脉，消化水谷。所谓气机病，是指气在上述运动中出现了障碍。例如，阳气的升降出入皆以阳气不虚为基础，若五脏阳气通畅，气机周流，升降有序，人即安和;相反，若清气不升，浊气不降，就好比人体内发生了交通堵塞，五脏六腑的功能就乱了，身体就会出现很多不适。譬如，人们在饮食不节或过食生冷后，常会出现腹胀嗳气(打嗝)、恶心欲呕、便秘失眠等症状，这是因为脾胃受损后，脾胃阳虚，影响了其升清降浊功能，导致气机逆乱。胃气本以降为顺，传导糟粕，却逆而上冲，故见嗳气反胃，便秘腹胀;胃不和则卧不安，故见失眠不寐。

气郁病：气机条达，则气血运行通畅;相反，若气机滞而不畅，则百病丛生，发为气郁病。《丹溪心法》说：“气血充和，万病不生，一有怫郁，诸病生焉。”拿比较常见的抑郁症来说，患者可见情绪闷闷不乐、心烦胸闷、心慌气短、疲乏无力等。实质上，肝喜条达而恶抑郁，抑郁症的病机是阳虚为本，肝用不强，以致疏泄条达无力，气机郁滞，堵而不通。临床治疗重在温阳调气、疏肝解郁。

气化病：气者，指阳气;化者，“物生谓之化”，积累到一定程度，“物极谓之变”。中医所说的气化有两层意思，一是指气血津液之间的互相转化，如人受气于谷(饮食)，五谷之气转化成滋养人体的气血;又如“膀胱者，津液藏焉，气化出焉”，津液的代谢产物转化为尿液。二是指“阳化气，阴成形”，若阳虚气化不行，水不化津，则易生沉寒痼冷(寒邪久伏于体)等有形之疾，凡一切有形之邪皆阳气不化所致。临床上诸如肿瘤、肌瘤、水肿等多种顽疾，多责之于阳气虚衰，气化功能失职所致。譬如，女性常见的子宫肌瘤，中医称为“癥瘕”(zhēng jiǎ)，辨证多为寒凝胞宫，温煦气化不足，以致气凝血滞，腹有积聚包块，治宜温宫散寒、活血化瘀。

可见，人体的很多病都是在阳气不足的基础上发生的，阳气旺盛是健康的保证，“万病不治、求治于阳。”

(责编：李轶群、崔元苑)


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