胸闷气短可服用逍遥丸、归脾丸

有位46岁的女士来医院就诊时述说出现心前区痛、心悸胸闷、呼吸困难的症状，怀疑自己得了冠心病，体检虽无明显器质性病变特征，但是生活质量已经受到严重影响。尤其最近老是憋气，呼吸不畅，总是感觉一口气吸不满，即使不停的深呼吸，也还是觉得上气不接下气。仔细询问其中伴随症状，说平时还经常有心烦急躁、睡眠不安、忽冷忽热的表现，月经也不太正常，往往淋漓不断很长时间。我初步判断患者患有心脏神经症，中医则属于肝郁脾虚证。再诊脉象，是弦细脉，脉证相符。

我为患者开具了逍遥丸的处方，原因是这位女士的胸满气短是由肝气不舒造成的。肝气郁滞而不调达，整个人的气机就不通顺，会产生胸闷气短等不适，严重时影响到情绪而出现心悸和呼吸困难。女性的月经也需要肝气的疏泄，肝郁也使得月经不畅。患者依方服用半月后，上述症状已得到缓解。

心脏神经症又叫心脏神经官能症，被称为是“假心脏病”，是神经官能症的一种类型，也是一种常见的心血管疾病。它是指心脏没有器质疾患，但的确会出现一系列与心脏有关症状的疾病。常见于中老年慢病人群、心梗中风后患者、更年期妇女，如果得不到有效治疗，容易给患者造成较大的心理压力和生活负担。

还有一类心脏神经官能症的中青年患者，通常有心悸、心慌、气短、乏力的症状，总感觉气不够用，需要深呼吸来减轻胸闷的不适，并出现记忆力衰退、思维不清晰，甚至伴有精神恍惚等情况。这类病人大多还有失眠的主症。这时就要深入了解患者的工作情况，往往以学生和脑力工作者为主，会经常要深入思考问题，或者处于操心用脑的状态。如果这些问诊都符合，医生基本可以判定病人属于心脾两虚证。对证治疗可选择名方归脾汤，现在很多药厂把它做成了成药，叫归脾丸，长期服用可以取得较好的疗效。

心脏神经症是怎么形成的呢？首先负面情绪的长期积累会造成情志不畅、肝气不舒，导致肝郁脾虚而患病。其次是思虑过度致病。中医认为心脑是同一系统，人的精神活动由心所主，同时又说脾主思，心的思考需要脾的支持。也就是说，人在思考和从事脑力工作时，心和脾是同时工作的，长时间的劳心过度就会形成心脾两虚而致病。现代人生活工作压力大，长期积累紧张焦虑的情绪或者思虑过度均为心脏神经症的常见诱因，如果心悸、胸闷、胸痛、气短等症状得不到有效治疗或被误诊为“心脏病”，会造成患者精神负担大、加重本病。

归脾丸和逍遥丸在正确辨证的情况下，可缓解冠心病症状。尤其是归脾丸可治疗各种出血证，但治证一般为出血颜色较浅淡，如出血鲜红则不适合。逍遥丸的使用，则一定要抓住脉弦细、肝气不舒的主症。▲（天津中医药大学第二附属医院心内科副主任医师江海涛）