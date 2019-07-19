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肺部的转移灶怎么处理？

复旦大学附属中山医院呼吸病学专家 白春学教授

2019年07月19日13:28 来源：人民网-人民健康网

本期节目：如何帮助肺癌患者延长生命,提高生命质量？

肺部转移灶这个事情又复杂一点。转移灶可以有多种情况。一类是不可手术的晚期肺癌，有了转移了，这也是一种肺部转移灶，对于这一类是比较简单的，根据晚期治疗方案去治疗，有的是首选化疗，有的首选靶向治疗，有的首选免疫治疗，主要是根据它的耐受性，以及有没有治疗的靶点，有没有治疗的基础，来决定的。

第二类是可手术，但是并不是早期肺癌，有了转移灶了，经常我们在临床上发现，病人手术之后过了几个月就有其他的地方出来“阴影”，这些不一定是术后复发的，术前可能就是一个危险。

为什么术前发现不了？这个细胞是非常小的，一立方毫米，立方毫米这个概念可以想像得到，会有多少癌细胞呢？会有一百万。如果只有几十个、几百、几万，别说我们肉眼，连CT都看不到。这类的转移灶也是靠化疗、免疫治疗或者是靶向治疗，要根据它的基础情况。

还有第三类，真正的早期肺癌，术后出现影子，但不一定是转移灶，有可能是多原发的肺癌。多原发的肺癌和转移治疗的原则还不一样，多原发的肺癌是积极的手术切除，切除之后也不会往别处转移。如果有切除条件的人，当做转移型肺癌，不给予积极治疗，即不会积极的手术治疗，对病人来说，愈后就不好了。尽管你给他再多的化疗、放疗，免疫治疗，靶向治疗，不可能使所有的肿瘤细胞都杀光了，后来还会继续发展的。

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专家简介

白春学，上海医学会肺科学会主任委员，中国肺癌防治联盟主席，中华医学会呼吸分会副主委，中国医学协会呼吸分会副会长，亚太呼吸学会科研委员会主席，亚太肺结节诊治指南修改委员会主席。 复旦大学教授，博士生和博士后导师，上海市领军人才和上海市医学领军人才，上海市呼吸病研究所所长，复旦大学呼吸病研究所所长。美国胸科医师学院国负责人，美国胸科学会科研促进委员会委员。

擅长： 肺癌早筛，肺血管病、慢性气道疾病等呼吸病诊治。

(责编：王晓华、权娟)


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