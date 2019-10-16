23岁小伙爬不上三层楼梯 慢性血栓栓塞性肺动脉高压惹的祸

23岁的小于（化名）在2015年得了急性肺栓塞，经中日医院呼吸与危重症医学科二部副主任、肺栓塞与肺血管病团队负责人翟振国治疗，病情得以恢复正常，后期以药物维护健康，最近几日，在中日医院急诊室再次见到他的身影，主述10天前突然爬不上三层楼，经检查发现其两肺多发慢性血栓。翟振国发现，小于第一次诊疗用药后没经过及时规范治疗，也没有长期随访，后期自己又擅自停药，且生活工作中多久坐不动，导致现在“慢性血栓栓塞性肺高压”（CTEPH），目前需住院治疗。10月13日世界血栓日来临之际，翟振国接受采访时呼吁，公众要提高防范意识，做到早评估、早预防、早识别、早诊断、早治疗的“五早”防范意识，降低慢性血栓栓塞性肺高压发病率，还生活一个畅快的呼吸。

慢性血栓栓塞性肺动脉高压是急性肺栓塞或肺动脉原位血栓形成的长期后果，由于多种原因血栓未溶解，通过机化、纤维化，血凝块慢慢变硬，与血管壁长在一起，导致血流不通畅，心脏负担重，形成了慢性血栓，慢性血栓时间长就产生肺动脉高压，最后就造成“慢性血栓栓塞性肺动脉高压”，如果本病不能得有效的早诊断、早治疗，持续增加的肺血管阻力最终进展至右心衰竭而导致死亡。

翟振国介绍，肺动脉高压分五大类，第一大类是由于肺动脉病变引起，第二大类是由于心脏病变引起，第三大类是由于呼吸病变、肺部病变引起；第四大类是血栓栓塞引起；第五大类是其他的疾病引起。而第四大类血栓栓塞性肺动脉高压是可防，可控的，治疗能够达到一个相对治愈的状态。但目前在诊疗过程中，栓塞性肺动脉高压常常被误诊为慢阻肺或冠心病，带来不必要的遗憾。

面对慢性血栓栓塞性肺动脉高压的治疗情况，翟振国表示，他是可以治疗的疾病，而且有很多治疗手段。

肺动脉血栓内膜剥脱术是治疗慢性肺栓塞极为有效的手段；对无法进行肺动脉血栓内膜剥脱术的患者，可考虑球囊扩张术干预，并配合靶向药物治疗；既不能做手术，又不能做球囊扩张的可以选择药物治疗。

因为认知不足，诊疗技术推广少，从而漏诊情况比较多。

目前，第一诊断很难考虑病人是栓塞性肺动脉高压，这是认知和意识的问题，翟振国表示。老百姓们对这个疾病的认知也非常差，老百姓有一个误区，一说肺动脉高压，临床大夫讲不能治，预后很差，活2-3年，文献和网上都这样报道，实际上，肺动脉高压是一个非常常见的临床概念，有很多疾病会导致肺动脉高压，目前肺动脉高压的现状是，急性肺栓塞发展为慢性肺栓塞的比例是1%-9%之间，平均值在3%左右，即100个急性肺栓塞就可能会有3个慢性肺栓塞。如果算人群发生率，急性肺栓塞的人群发生率是十万分之7.1，这是一个比较低的数字，如果算慢性血栓栓塞性肺动脉高压，会在百万分之一到三之间，即100万人口中会有1-3个病人，国际上也是这个数字。中国每年有上万的“慢性血栓栓塞性肺动脉高压”，但现在一年全国做手术仅有几十例，相当一部分人没有得到及时的诊断和治疗。

而引起这个病的原因有哪些呢？

翟振国介绍到，静脉系统引起的血栓最为严重，致死率最高。老百姓住院会经历手术，有外伤、骨折就做外科手术，有恶性肿瘤一般也会做手术，这样，一旦住院、一旦卧床，血流就会变慢，就容易产生淤血，再加手术、创伤就容易出现血栓，这种血栓一般都形成在腿上，从小腿然后到大腿，一不小心脱落，可能就顺着血液循环到下腔、右房，堵到肺动脉就形成了肺栓塞。而这个病一旦发生得不到有效的治疗，致死率和致残率都很高。

另外就是久卧、久站和久坐者最容易得。

谈到如何预防该疾病时，翟振国提到一个关键词 “动起来”。他表示，之所以发生血栓就是因为活动太少，因此，我们应把“活动”放在第一位，比如住院病人，做完手术都让养，比如产妇，很多产妇在家里得了血栓，做完剖腹产手术得了血栓，因此，动是第一位的预防手段。早期运动、早期活动，包括主动活动和被动活动，主动活动就是让病人自己动，有些病人昏迷或者其他原因可以由家人帮助被动活动，防止血栓的形成是有效的防治手段。

第二步是机械预防。可以用弹力袜或血管压力泵，这可以促进下肢循环。我们长途旅行，或在办公室久坐久站时，都可以穿弹力袜，促进下肢血液循环。

第三是药物预防。有的病人风险很高，前两个预防手段已经难以实现效果时，可以用药物预防。

最后，翟振国表示，早评估、早预防、早识别、早诊断、早治疗是防治该疾病的有效手段。另外，病人得了肺栓塞和深静脉血栓形成和CTEPH以后不要轻易停药，现在公众停药太随便。比如采访中提到的小于，如果他不是因为那么随便的停药，病情也不会发展到现在这个状况。（李轶群）