男性们都有这样的经历，早上起来发现下身“支起了帐篷”，这就是晨勃，指清晨4~7点阴茎在无意识状态下，不受情境、动作、思维的控制而自然勃起。它可以作为性功能正常及强弱的重要表现或指标。那晨勃消失，就代表患病了吗？该如何应对？在中国男性健康日“男性健康科普周”之际，我们为大家解读有关晨勃的几个问题。

1.晨勃和夜勃一样吗？

夜勃是指男性在夜间会有3~5次勃起，每次勃起一般在15~20分钟，然后就自己下去，过一段时间后再勃起。夜勃是阴茎自我充电、保健的方法，能促进阴茎正常代谢，保持男性正常勃起功能。有研究认为，晨勃也算夜勃，因为夜间睡觉时，我们不知道自己是不是勃起了，只是早上起来时，我们刚好碰到勃起，才叫它晨勃。

2.为什么会有晨勃？

目前我们对晨勃的发生机制还不很明确，但有几种说法。提醒排尿：晨勃可能与我们从快速眼动期醒来有关，男性晨间如果膀胱中尿液充盈，往往会憋醒，容易发现晨勃现象。雄激素分泌和神经兴奋：男性的睾酮素高低和性欲及勃起直接相关，而男性睾酮素在早晨处于最高水平，这也是为什么很多人觉得早晨性爱效果更好的原因。

3.没有晨勃是不是勃起功能障碍？

晨勃确实可以反映出男性勃起功能，但并不是衡量它的金标准。晨勃是男性一种正常的生理反应，但不同男性存在个体差异。而且，男性并不是每天一定会出现晨勃，往往越年轻，身体越好，晨起憋尿等情况下容易出现。所以，不能单纯从有无晨勃来直接判断是否患有勃起功能障碍，但是，如果较长时间内没有晨勃则不正常。

4.哪些因素会影响晨勃发生？

年龄。正常情况下，年龄越小晨勃的次数越频繁，持续时间越长，随着年龄增大，晨勃也逐渐减弱或衰退。

疲劳。晨勃消失可能是因为过于劳累，包括精神疲劳和身体疲劳，睡眠不好也会使晨勃受到影响。

精神因素。严重的精神创伤、悲愤过度、抑郁、夫妻感情不和等，能影响大脑的皮层活动，也能影响到身体内分泌及心血管系统，从而使晨勃明显减少。

身体疾病。晨勃消失可能是由于一些慢性疾病导致，如高血压、冠心病、白血病、结核病、恶性肿瘤、糖尿病等。

药物影响。一些药物如高血压、糖尿病和精神类药物等，均可能影响勃起能力，也会使晨勃频率降低。

不良的生活习惯。经常抽烟酗酒、生活不规律及熬夜都会影响晨勃，而且睡眠质量的好坏还会影响到雄性激素分泌，均有可能导致男性晨勃减少或消失。

5.晨勃消失该怎么办？

如果晨勃消失，可能提示男性阴茎的充血功能减退了。有时，晨勃消失也会合并阴茎的勃起功能障碍，就是在同房时阴茎不能够正常的勃起插入。如果有这样的合并症状，应及时就医。在医生指导下进行相应检查，以排查可能引起勃起功能障碍的一些病因，然后及早干预，对症治疗。▲