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很多时候男人都会勃起

2019年09月18日10:49 来源：人民网-生命时报

　　一提到男人勃起，人们通常就会将其同男人动了色心联系起来。其实，成年男性并非仅在性唤起时才会勃起。美国奥斯汀泌尿外科研究所专家库什克·肖博士指出，“勃起的过程非常复杂，它涉及到大脑、心智、神经、血管、激素以及机体组织的同步协调工作。”有不少情况，都可能引起勃起。

　　晨勃。晨勃是男人身强体健、性欲充沛的表现。当然，如果男人早晨醒来时“一柱擎天”，也可以同妻子来一场美妙的晨爱。

　　小便勃起。有些男人被尿憋急了，就可能出现勃起。不过，这种勃起来得快去得也快，一旦小便好了，就会疲软下去。

　　健身时勃起。男人运动健身时，血液畅流全身，如果阴茎充血过多，自然会勃起。因此，男人运动健身时应穿上一条紧身的安全内裤，以防穿着宽松的运动短裤，却尴尬地支起了帐篷。

　　经典勃起。想要同女伴发生性关系时，这时的勃起就是经典勃起，是阴茎在恰当的时候做恰当的事。如果不是因为紧张或疲惫等可调控的原因，男人总是在关键时刻硬不起来，就应该去咨询医生，以确定是不是存在勃起障碍。

　　“寻求注意”的勃起。当血气方刚的男青年在公共场合或上台演讲时，可能因为激动或紧张而出现勃起。初高中阶段的小伙子也容易出现这样的勃起，仿佛真的是要引起注意。成年后，这种勃起会变得少见，但偶尔也会发生。

　　老年人的勃起。当一个男人上了年纪，怀念起他年轻时的雄风时，也会不自主且频繁地勃起。此时，老年女性应对老伴给予尊重，而不是嗤之以鼻。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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