在性生活方面，老年人是一个特殊的群体，虽然身体各项机能老化，但很多人依然有性需求，也依然可以完成性生活。只是由于社会、家庭、个人健康等因素的影响，老年人的性需求受到了性病、慢病、药物等方面的影响。为了让老年朋友享有安全且有品质的性爱，这里特别给出如下提醒：

1.防范性传播疾病。很多老年人处于单身、离异、丧偶等状态，即使有性需求和性能力，也没有合适的性伴侣，因此一些老人会采用一些不正规、不安全的性爱方式。同时，老年人虽有一定的性爱能力，但毕竟不如年轻人，勃起维持时间不久，很多人戴上安全套后就疲软了，因此不少人会选择无套与陌生人性爱。有报道数据显示，老年人，特别是老年男性已经成为淋病、梅毒等性传播疾病的高发群体。因此，对于老年人的性生活，要让老人了解健康的性知识，知晓不洁性生活的危害，保持健康的生活方式，并理性选择伴侣。单身、离异、丧偶或配偶不能配合的老人，性用品也是一个很好的替代方式，既安全卫生，又能有效释放性压力。

2.防控慢病才能安全性爱。患有慢性疾病的老年人是可以性爱的，但要注意几个细节：尽量采取体力消耗少的体位，如侧卧后入式等；性爱时不要过于偏重生理上的满足，夫妻间应多进行心理交流，说些情意绵绵的悄悄话，可从心理上获得满足；患有高血压、冠心病等慢性基础疾病的，应在性爱前控制好基础疾病，性爱过程中不要太激动和过于疲劳。

3.伟哥不能随便吃。有数据统计称，中国的勃起功能障碍（ED）患者人数约为1.27亿， 但就诊的人数远远不及这个数字，其中主要的原因是难为情。于是，很多人听说伟哥管用，就通过各种渠道买了伟哥自行服用，但这里面有很多安全隐患。其一，获取渠道多样，可能买到假药；其二，这种处方药不在医生的指导下服用，很可能出现安全问题。有的患者服用后,可能会发生视觉辨别障碍，无法分辨蓝和绿，甚至出现罕见的非动脉性前部缺血性视神经病，造成视力下降甚至永久性丧失。正在服用硝酸甘油、消心痛等硝酸酯类药的人不能随意吃伟哥，否则可能会明显降低血压，导致生命危险。服用伟哥必须遵医嘱，在医生的指导下使用。尤其患有心脏疾病、中风、色素性视网膜炎、肾病、肝病、血液病、阴茎畸形等的患者，服用前一定要先咨询专家。