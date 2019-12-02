排卵期，不能背着任务同房

案例：最近的一次门诊中遇到一位陈女士。她今年32岁，老公姓萧, 36岁，两人结婚5年了，工作生活都趋于稳定，打算生个健康的宝宝。可是备孕半年, 陈女士发现不仅没怀上宝宝，而且老公那方面越来越不行了！她忧心忡忡, 既担心老公身体出了问题，更害怕老公出轨。了解情况后, 我邀请夫妻共同就诊, 通过详细询问病史, 发现陈女士要求两人分房睡, 等到排卵期时萧先生才被允许和妻子亲热。萧先生说：“每次同房就像交任务，感觉压力很大，也没有以前那种快乐的感觉。” 他又补充说：“她还是像以前一样漂亮，我既没有外遇，也不自慰，但就是提不起兴趣。”

这样的案例在不孕不育夫妇中发生率并不低。男性勃起的核心是神经血管调节下的海绵体充血过程，紧张、压力、抑郁、恐惧、焦虑和夫妻感情不和等精神心理因素常引起心理性的勃起功能障碍。

排卵期同房的目的是为了抓住女性排卵的时机，增加女性受孕的成功率，但是许多夫妇并没有采用正确的方式。有些女性平时不允许丈夫和自己同房，一到排卵期就要求丈夫同房，这样做常使男性有种自己变成播种工具的感觉，本来很美妙的性生活，变成了机械化的操作，成了每月必须交的任务。久而久之，就容易产生厌烦心理。也有部分夫妻认为，平时同房容易导致精子质量下降，于是一直处于禁欲状态，一到排卵期就疯狂同房。这些方法都不正确。

此外，多次备孕失败让男性压力逐渐增加，部分人开始怀疑是不是自己身体的问题导致了伴侣不受孕。在这些压力和错误的行为模式下，一些男士开始出现性欲减退、勃起功能障碍，甚至有人开始逃避性生活。

要解决排卵期同房障碍，需要注意几点。

1.平时可以同房，排卵期可适当增加同房频率。平时规律同房，不会导致精子质量下降，反而有助于提高精子质量。做过精液检查的男性知道，精液检查的要求是禁欲2~7天。因为禁欲时间过短，易导致精子密度不够，活力下降。禁欲时间过长，精子老化，常出现凋亡，影响精子质量。因此，过长和过短都不利于受孕。平时禁欲，排卵期同房，既影响男性感受，也影响精子质量。

2.单纯为了生育而同房，常常事倍功半。虽然没有很好的研究证实，但我们相信高质量的性生活有益于生育。

3.如果出现排卵期同房障碍，夫妻间要沟通寻找原因。如仍不行，应及时就诊。