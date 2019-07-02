冠心病患者安全度夏“六须知”

冠心病是指因供给心脏血液的冠状动脉血管粥样硬化狭窄导致心肌缺血、缺氧而引起的疾病，分为无症状冠心病（隐性冠心病）、急性心肌梗死、心绞痛、心律失常和心力衰竭五种类型。其中，无症状冠心病是各类冠心病中最危险的一种，通常没有任何症状，患者也往往只有在体检或发生急性心肌梗死后才会知道自己患有冠心病。

循证医学相关统计数据表明，各种心脏病是造成中老年人猝死的最常见原因，而无症状冠心病在心性猝死中占首位，达三分之二以上。防治无症状冠心病的要求是早发现、早诊断，因此最关键的是患者能否及时就医。专家建议，所有超过40岁的人都应坚持每年一次的例行体检。其中，年龄超过50岁、长期从事脑力劳动且缺乏体育锻炼者，长期血脂或血压偏高、体重超过标准体重20%者，有冠心病或高血压家族史或曾经发生过原因不明的晕厥、胸闷及胸痛史者均属于无症状冠心病高危人群，更应该定期检测血脂、血压和血糖。同时，预防无症状冠心病，要培养合理的膳食习惯，经常参加体育锻炼，规律生活作息，并保持良好的心态。

高温季节时，中老年冠心病患者特别要当心冠心病急性发作，要学会自我调养，做好预防。那么，冠心病患者应如何安全度过夏季呢？

坚持就医。冠心病早期一般都伴有高血压、血脂异常、心肌缺血，之后引发冠状动脉硬化，引起更加严重的心脏负担，严重者会导致心肌梗死。预防冠心病急性发作，除了坚持就医外，冠心病患者在平时生活中要学会自我调养、预防为先。

运动防护。上午10点到下午4点期间最好避免户外活动；选择凉快的时间段，傍晚和清晨较为安全；避免剧烈的体力活动；若有可能，锻炼时结伴而行；夏季锻炼可转移到室内健身房或游泳池。

避免情绪激动。情绪的变化会影响心肌供血。从这个角度来说，冠心病患者在日常生活中一定要保持平稳、乐观的心态，避免情绪波动。

生活有度。性生活过度会导致心肌耗氧量增加，容易诱发心绞痛，严重者可导致急性心肌梗死。所以，冠心病患者一定要合理安排性生活。

合理膳食。冠心病患者平时要注意合理的饮食，少吃高脂肪、高胆固醇的食物，多吃富含维生素、蛋白质的食物，多食蔬菜、水果，以清淡为好。

日常养护。冠心病患者夏季宜穿着轻便、浅色、透气的衣服；戴上帽子及太阳镜；使用防晒霜。还要关注体重变化，监测血压，防范脱水。除此之外，还要做好心血管疾病的二级预防，包括血压、血脂、血糖管理等。

冠心病患者在夏季一定要做好以上基本的养护措施，保证自身健康。当出现典型心绞痛急性发作时，不要惊慌失措，需保持镇定，卧床休息，舌下含服硝酸甘油、复方丹参滴丸或速效救心丸，并及时去医院就诊。