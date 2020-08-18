与死神抢时间 武邑县医院成功抢救一例急性心梗患者

急性心肌梗死是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。临床上多有剧烈而持久的胸骨后疼痛，休息及硝酸酯类药物不能完全缓解，伴有血清心肌酶活性增高及进行性心电图变化，可并发心律失常、休克或心力衰竭，常可危及生命。

近年来，急性心肌梗死造成的猝死越来越常见。急性心梗一旦发生后，如果能在第一时间得到正确的急救，不少病人都能从死亡线上被拉回来。

8月6日，河北省武邑县医院心血管内科成功抢救了一例急性心肌梗死合并室颤的高危患者。

据介绍，患者孟某某，男，51岁，因突发胸闷1小时入院，诊断急性下壁心肌梗死，紧急转入心血管内科进行救治。

入住病区后，出现惊魂一幕。患者突发意识丧失，抽搐、小便失禁，呼吸微弱，出现阿斯综合征。医院专家分析后考虑急性心肌梗死合并室颤，紧急给予电除颤，心肺复苏，并给予心电监护。心电监护提示室颤，再次给予电除颤，继续心肺复苏，病人情况十分危险，生死就在一瞬间。

经过抢救，患者意识恢复，心电监护提示转为窦性心律，频发室性早搏。患者经历三次电除颤，持续心肺复苏，前后抢救时间约4分钟，测血压示：130/80mmHg，心率90次/分左右，呼吸平稳。

经心血管内科专家病例讨论，患者为溶栓适应症，在向家属交代溶栓风险并征求家属同意后，立即给予患者溶栓治疗。选用尿激酶原溶栓60分钟后患者症状消失，ST段回落，考虑血管再通。按照心肌梗死救治指南，溶栓后24小时内为患者进行介入治疗。

武邑县医院心血管内科医疗护理团队，对患者进行了14个小时的病情严密观察及护理，于14小时后为患者行介入治疗，造影提示：右冠状动脉远端90%狭窄。并在远端给予支架植入治疗。截至今日，患者已下床活动，心功能等各项指标良好。

专家提醒，急性心肌梗死以其高发病率及高病死率成为威胁人类健康和生命的主要病因之一，标志性症状是胸痛，呈压迫性、紧缩性、烧灼感、刀割样或沉重感，一般位于胸骨后，可放射至颈部、下颌、上腹部、肩部、背部或左前臂，建议患者发生胸痛、憋气、胸闷等心脏病症状时，一定要及时就近就诊，以免延误治疗时机。