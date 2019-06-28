二参斛荷水鸭汤，解暑热

广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟

暑热耗气伤阴，令人出现口干咽燥、不思饮食、尿黄便秘等症状。推荐一款养阴生津、祛湿解暑的二参斛荷水鸭汤。

取西洋参10克、北沙参30克、鲜荷叶1张（干品用30克）、石斛15克、广陈皮10克、水鸭1只（约1000克）。先将水鸭宰杀，去除羽毛及内脏，洗净，斩大块，放进加有陈皮的沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；鲜荷叶洗净，切碎；石斛用温水浸泡3小时。然后，连同洗净的西洋参、北沙参、广陈皮一齐置于砂锅内，加入清水3升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火熬2小时，精盐调味即可。

食材中，西洋参味甘、微苦，性凉，善于补气养阴、清热生津。现代药理研究表明，西洋参有抗疲劳、利尿、耐缺氧、抗惊厥，以及促进凝血、增加红细胞膜流动性、抑制血小板聚集等作用。北沙参味甘性凉，长于养阴清肺、益胃生津。石斛味甘、性微寒，可益胃生津、滋阴清热、益肝肾、明目、强筋骨，正如《神农本草经》记载：“主伤中，除痹，下气，补五脏虚劳羸瘦，强阴，久服厚肠胃。”《本草纲目拾遗》称它“清胃除虚热，生津，已劳损。以之代茶，开胃健脾”。现代药理研究表明，石斛能促进胃液分泌而助消化，使其蠕动亢进而通便，但用量不可过大，否则反使肠肌麻痹。石斛还有提高免疫功能、抗癌、延缓衰老、延缓白内障产生、镇痛解热、降低心率及血压等作用。荷叶味苦性平，能清热解暑、升发清阳、凉血止血。水鸭味甘性凉，可补中益气、和胃消食、利水、解毒。广陈皮味苦辛，性温，既可健脾理气、燥湿化痰，使汤补而不滞，又可去除水鸭的腥臊味。

诸物合用，能健脾益气、养阴生津、清热解毒、解暑祛湿，适宜于一般人群服食，尤宜于暑热耗伤气阴者。本方也可用于气阴不足或感受暑湿、耗伤气阴所致诸症的辅助治疗。▲