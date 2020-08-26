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防燥护阴，一起来喝鸭汤

2020年08月26日08:48 来源：羊城晚报

处暑时节，是秋天的第二个节气，尽管现在仍然是酷暑难耐的节奏，但是到了处暑这个节气，说明炎热的暑天即将结束了。《月令七十二候集解》说：“处，止也。暑气至此而止矣。” 广州医科大学附属第五医院中医科主治中医师梁健宁解释，从这个节气开始，气候特点是白天热，早晚凉，昼夜温差大，降水少，空气湿度低。在这种气候环境的变化下，人比较容易出现口鼻干燥，咽干唇焦的燥症。因而，养生的关键词将是防燥护阴。

如何“防燥护阴”，不妨买鸭来煲汤。“秋风起，鸭子肥”。中医认为，鸭肉味甘、咸、性微寒，有滋阴养胃、利水消肿、清肺补血的效用，可以用于治疗痨热、肺炎咳嗽、肾炎水肿、小便不利等症。《日用本草》记载，鸭肉可“滋五脏之阴，清虚劳之热，补血解水，养胃生津”。

推荐养生方

参鸭汤

组成：北沙参30g，百合30g，鸭肉150g。

制法：将北沙参、百合、鸭肉分别洗净，同放入锅中，加水适量，先用大火烧沸，再用小火炖至鸭肉熟烂，调味即可。

功能：养阴润肺，清热化痰。用于肺阴亏虚型咳嗽等。

全鸭冬瓜汤

组成：鸭子一只去毛及内脏，冬瓜2000千克（不去皮），瘦猪肉100克，芡实、薏米各50克，莲叶一片，北沙参30克。

制法：上料分别洗净，同放入锅中，加水适量，先用大火烧沸，再用小火炖至鸭肉熟烂，调味即可。

功能：健脾益气，滋阴清暑。用于气阴不足型水肿、小便不利等。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 王葳）

(责编：许晓华、李轶群)


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