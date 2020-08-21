荷叶清暑化湿，还能降脂减肥！

“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”，荷花除了秀色可餐，全身上下皆是宝，其还具有降脂减肥的功效，广州市番禺区何贤纪念医院中医科龚竹医师给你介绍一款瘦身灵药——荷叶。

荷叶又叫莲叶、鲜荷叶、干荷叶、荷叶炭，为睡莲科植物莲的干燥叶。质脆、易破碎，稍有清香气，味微苦。性味归经，性平，味苦。归肝、脾、胃经。

荷叶具有清暑化湿，升发清阳，凉血止血的功效，属于清热药分类之清热凉血药。

实际上，荷叶除了以上常见功效，更令人关注的是其可降血脂、减肥。《本草纲目》记载“荷叶服之，令人瘦劣”，古代名媛不乏用荷叶来瘦身减肥。现代药理研究发现，荷叶有降脂减肥、降血压、抗氧化、清除自由基的作用。

中医认为“肥人多湿多痰”，荷叶具清热利湿，清肠降脂之功效。荷叶性平，善祛湿，生发清阳，故荷叶祛湿不伤脾胃；因脾主升清，胃主降浊，荷叶可调节脾胃之升清降浊功能，令脾胃健旺，五脏安和。荷叶有清香之气，开胃消食，常见佳肴如荷叶鸡、荷叶饭、荷叶粉蒸肉、荷叶蒸排骨，荷叶可解此类肥甘厚味的滋腻。

“脾主运化”，脾的运化功能，包括运化水谷和运化水液。若脾虚运化水液功能减退，水液在体内停滞，产生湿、痰、饮等病理产物，从而导致肥胖。《素问·至真要大论》曰：“诸湿肿满，皆属于脾。”脾的运化水湿功能健旺，能防止水液在体内发生不正常停滞，因此健脾是减肥最根本的办法之一。荷叶既能升阳，又能祛湿，是减肥佳品。

龚竹医师向您一款简单方便可口的减肥饮品——

荷叶陈皮山楂茶

材料：荷叶10g、陈皮5g、山楂5g。

制作：在上述材料中可加水微微煮沸或者开水泡服，酌加适量冰糖，频频代茶饮用。

功效：此方荷叶祛湿利水，陈皮燥湿化痰，山楂消食降脂。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 麦丽霞）