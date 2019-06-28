常见病症的自我药疗——咳嗽

咳嗽是人体一种反射性的防御动作，通过咳嗽动作以排出呼吸道分泌物或异物(如黏痰、细菌体等)，以保持呼吸道的清洁和通畅，因此可以说，咳嗽是一种有益的动作，有时亦见于健康人。在一般情况下，对轻度而不频繁的咳嗽，只要将痰液或异物排出，就可自然缓解，无须使用镇咳药。但无痰而剧烈的干咳，或有痰而过于频繁的剧咳，不仅增加患者的痛苦，影响休息和睡眠，甚至出现其他并发症，此时弊大于利，应适当地使用镇咳药，以缓解咳嗽。

临床表现与分型

咳嗽无痰或痰量极少，称为干性咳嗽。干性或刺激性咳嗽常见于急性或慢性咽喉炎、喉癌、急性支气管炎初期、气管受压、支气管异物、支气管肿瘤、胸膜疾病、原发性肺动脉高压以及二尖瓣狭窄等。咳嗽伴有咳痰称为湿性咳嗽，常见于慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿和空洞型肺结核等。

咳嗽通常按发病时间分为3类：急性咳嗽、亚急性咳嗽和慢性咳嗽。急性咳嗽<3周，亚急性咳嗽3~8周，慢性咳嗽≥8周。普通感冒是急性咳嗽最常见的病因，其他病因包括急性支气管炎、急性鼻窦炎、过敏性鼻炎、慢性支气管炎急性发作、支气管哮喘等。亚急性咳嗽最常见的原因是感冒后咳嗽(又称感染后咳嗽)、细菌性鼻窦炎、哮喘等。慢性咳嗽原因较多，通常可分为两类：一类为初查Ｘ线胸片有明确病变者，如肺炎、肺结核、肺癌等。另一类为Ｘ线胸片无明显异常，以咳嗽为主或唯一症状者，即通常所说的不明原因慢性咳嗽。这类慢性咳嗽的常见原因为：咳嗽变异型哮喘、鼻后滴流综合征、嗜酸粒细胞性支气管炎和胃－食管反流性咳嗽，这些原因占了呼吸内科门诊慢性咳嗽比例的70%~95%。其他病因较少见，但涉及面广，如慢性支气管炎、支气管扩张、支气管内膜结核、变应性咳嗽、心理性咳嗽等。

感冒所伴随咳嗽 多为轻咳或干咳，有时可见有少量的稀薄白痰；流感后咳嗽多为干咳或有少量的稀薄白痰，可伴有胸痛、高热、头痛、咽喉痛。

百日咳 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽，当痉挛性咳嗽终止时伴有鸡鸣样吸气回声，病程长达2~3个月。

支气管病变所伴随咳嗽 支气管哮喘发作前常有鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆，继之反复性喘息、呼吸困难、胸闷、连续性咳嗽、呼气性困难、哮喘并有哮鸣音，继而咯痰，痰液多为白色、黄色或淡黄色；支气管扩张症常有慢性咳嗽，有大量脓痰及反复咳血。

肺结核 可出现低热或高热、消瘦、轻咳、胸痛、盗汗、心率加快、食欲减退等症状，少数人有呼吸音减弱，偶可闻及干性或湿性啰音，有黄绿色痰液。

肺炎所伴随咳嗽 起病突然，伴随有高热、寒战、胸痛、咳铁锈色痰。

药品不良反应所致咳嗽 约20%的咳嗽是由用药(血管紧张素转换酶抑制剂、抗心律失常药胺碘酮、抗凝血药肝素和华法林、利尿药氢氯噻嗪、抗菌药呋喃妥因、抗结核药对氨基水杨酸钠和部分抗肿瘤药)所致，此时应及时停、换药，应用镇咳药无效。药师必须格外警惕。

药物治疗

由于咳嗽的病因、时间、性质、并发症或表现不尽相同，应根据症状和咳嗽类型选择用药。

《国家非处方药目录》中收载的中枢性镇咳药有右美沙芬、喷托维林；末梢性镇咳药有苯丙哌林。

非处方药

咳嗽症状以刺激性干咳或阵咳症状为主者宜选苯丙哌林，一次20mg~40mg，一日3次。或喷托维林，一次25mg，一日3~4次；５岁以上儿童，口服，一次6.25mg~12.5mg，一日2~3次。

咳嗽频繁或剧烈咳嗽者宜选苯丙哌林，其为非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，动物实验证明本药镇咳效力比可待因强2~4倍；次选右美沙芬，其与相同剂量的可待因大体相同或稍强；咳嗽较弱者选用喷托维林，其对咳嗽中枢有直接抑制作用，其镇咳作用为可待因的三分之一。

根据咳嗽发作时间，白天咳嗽宜选用苯丙哌林；夜间咳嗽宜选用右美沙芬，其镇咳作用显著，服后10~30分钟起效，有效作用时间为5~6小时，大剂量一次30mg时有效时间可长达8~12小时，比相同剂量的可待因作用时间长，故能抑制夜间咳嗽以保证睡眠。成人一次10mg~20mg；6~12岁儿童一次５mg~10mg；2~6岁儿童一次2.5mg~5mg，每隔4小时服用1次。

对感冒所伴随的咳嗽常选用右美沙芬复方制剂，可选服氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片、美扑伪麻片、酚麻美敏片、双酚伪麻、美息伪麻、伪麻美沙芬等制剂。

处方药

对频繁、剧烈无痰性干咳及刺激性咳嗽，可考虑应用可待因，其能直接抑制延髓的咳嗽中枢，镇咳作用强大而迅速，其强度约为吗啡的四分之一，尤其适用于胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者。 成人一次10mg~20mg，一日3~4次；儿童一日１mg~1.5mg/kg，分3~4次给予。

对呼吸道有大量痰液并阻塞呼吸道，引起气急、窒息者，可及时应用司坦类黏痰调节剂如羧甲司坦或祛痰剂如氨溴索，以降低痰液黏度，使痰液易于排出。

应用镇咳药的同时，要注意控制感染和炎性因子，对合并气管炎、支气管炎、肺炎和支气管哮喘者，凭医师处方或遵医嘱服用抗感染药物(抗生素类、磺胺类、氟喹诺酮类)，消除炎症才能使镇咳药获得良好的效果。

【摘编自《药学综合知识与技能（第七版·2019）》 中国医药科技出版社出版】