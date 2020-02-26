外温差大，小孩子很容易患上感冒，常出现咳嗽、发热等症状，着实让家长们担忧。小儿的感冒咳嗽，多是由于风热邪毒或风寒化热，导致肺内郁热、肺气失宣、出现咳嗽为主的一种症候，也就是中医常说的肺热。小儿体质特殊，免疫力低，抵抗外界变化的能力差，肺热咳嗽便成为儿童疾病最常见的症状之一，临床表现为反复咳嗽、咳黄痰或白黏痰，伴有口干、咽痛、便秘、尿黄、身热或喘息等症状，如不注意还可能诱发支气管炎、肺炎，甚至转为慢性咳嗽。缓解肺热咳嗽，羚羊角粉是一个安全有效的选择。

羚羊角粉，顾名思义，就是用羚羊角磨成的细粉，是一种比较名贵的中药材，其味咸、性寒，咸可入血，寒能清热，具有清泻肝热、息风止痉、清热解毒的功效，在《神农本草经》《本草纲目》中均有收载。现代研究表明，羚羊角粉具有解热、止咳及抗惊厥作用，对于小儿高热也有很好的治疗作用，不仅可以平缓持久地降低小儿的体温，还可以有效缓解小儿高热常见的惊厥抽搐等并发症。2019 版《流行性感冒诊疗方案》中，特别推荐羚羊角粉用于“热毒袭肺”类流感，比如出现高热、咳嗽、痰黏、咯痰不爽、咽干、咽痛等症状，儿童可以冲服羚羊角粉进行对症治疗。

值得注意的是，选择羚羊角粉治疗时，一定要先弄清病因类型。羚羊角粉主要针对肺热咳嗽，对其他类型的咳嗽，如肺寒咳嗽的效果就不好了；对阴虚火旺所致的发热，或有脾胃虚寒便溏情况的也应慎用。

除了尽早接受药物治疗外，家长们亦可从日常生活的多个方面预防小儿肺热咳嗽。在干燥的冬季，给孩子多喝水，保持室内通风和适当的温湿度；适当参加体育活动，增强儿童体质，提高机体免疫力；当孩子已经开始咳嗽时，要给他们吃一些营养丰富、易消化的饮食，如牛奶、鸡蛋羹、水果汁、肉汤等；冬季呼吸疾病高发时，尽量不带小孩去拥挤的公共场所，以减少发病几率。