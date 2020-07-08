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羚锐连续9年开展全国性“防暑降温，助力高考”公益活动

2020年07月08日10:29 来源：人民网-人民健康网

7月7日，为期两天的高考拉开帷幕。在全国120个城市200多个考点，羚锐制药的志愿者们设立爱心帐篷，穿上白色小羚羊T恤衫，带着防暑药品、退热贴、免洗手消毒凝胶、矿泉水、花草茶等物品，为考生及其家长提供舒适、便捷的待考环境，让考生们能够怀着一颗平静的心，从容应答。

据介绍，今年是羚锐制药连续开展全国性“防暑降温，助力高考”公益活动的第9个年头，公司累计捐赠爱心物资价值近千万元，近20万名考生感受到羚锐的贴心服务和关爱。

据了解，志愿者还为现场陪考家长提供了茶水、清凉贴和按摩服务，以缓解他们的焦虑心情。遇到有腰腿疼痛、颈椎不适的家长，志愿者热心为其讲解骨关节疾病及运动损伤的日常防护知识，并进行按摩、体验服务。

多年来，羚锐制药常态化开展扶贫助学、助力高考、金秋圆梦等社会公益活动，惠及数万贫困学子。今年，公司还向18所学校捐赠价值130万元的防护物资，助力复学复课师生的安全健康，充分体现了新时代羚锐勇于担当的企业责任和回馈社会的大爱情怀。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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