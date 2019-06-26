天热血压会降？夏夜血压比冬季更高！
擅自减药易发生中风等心脑血管疾病，平稳控制夜间血压是夏季血压管理的重点
夏天到来，高血压患者在白天测量血压时，往往会发现血压比冬天有所下降。有不少高血压患者由此认为，夏季里血压低，可以自行减药减量。对此，广州市第一人民医院心血管内科副主任医师黎镇赐指出，夏季夜间血压会更高，擅自减药易发生中风等心脑血管疾病，平稳控制夜间血压是夏季血压管理的重点。
夏季血压降了 为啥药不能停？
人的血压在不同季节、一天内的不同时段都有其变化规律。研究显示，在夏季里，高血压患者的日间血压会较冬季的要低，“这可能是因为夏季人体出汗多，饮水量相对不足，导致血容量降低；加上‘热胀冷缩’的规律，热天里血管容易扩张，这两个因素都会引起血压下降。”黎镇赐说。
当发现夏天的日间血压低了，有不少高血压患者会以“久病成医”的心态，自行减药、减量甚至是停药，然而这一举动却有不小风险。因为研究发现，夏季高血压病人的夜间血压反而比冬季更高。黎镇赐指出，夏季晚上血压高可能与睡眠质量下降、精神兴奋有关。此外，降压药物的减量或停用也是导致夜间血压升高的重要原因。
黎镇赐指出，平稳控制夜间血压是夏季血压管理的重点。他强调，高血压患者在夏季更需要监测血压，有症状性低血压发生后，应该由心血管专科医生决定是否需要调整用药方案，而不要擅自减少降压药物。此外，患者应该尽可能选用一天一次给药、持续24小时降压的长效药物，以达到昼夜平稳降压。
夏季管理血压要注意四点
黎镇赐提醒，夏季管理血压应注意以下四点：
1.注意降温避暑
（1）气温高时，尽量减少外出
最好不要在上午10时至下午4时在烈日下行走。如果此时必须外出，一定要做好防护工作，如打遮阳伞、戴遮阳帽、戴太阳镜等。
（2）空调室内外温差不宜太大
使用空调室内外温差不超过5℃为宜，即使天气再热，空调室内温度也不宜低于24℃。
2.饮食清淡为宜，多吃蔬菜水果
限制钠盐摄入：每日不超过3克。
限制总热量：每日烹调油用量小于25克（半两，相当于2.5汤匙），减少动物食品和动物油摄入，适量选用橄榄油。
营养均衡：摄入适量蛋白质（包括鸡蛋、肉类），每天吃8两~1斤新鲜蔬菜、1~2个水果。伴有糖尿病的高血压患者，可选择低糖或中等含糖的水果（猕猴桃、柚子），每日进食200克左右做加餐食用。
增加钙的摄入：每日摄入250~500毫升脱脂或低脂牛奶。
3.适量运动，“给血管做操”
尽量每周3~5次，每次30~45分钟。可做有氧运动（如健身操、骑自行车、慢跑等）；柔韧性练习（每周2~3次，每次拉伸达到拉紧状态时即可，保持10~30秒，每个部位的拉伸重复2次~4次）；推、拉、拽、举等力量练习（每周进行2~3次）。
清晨血压处于比较高的水平，不适宜运动，易发生心脑血管事件，因此最好选择下午或傍晚进行锻炼。若患者安静状态时血压未能很好控制或超过180/110mmHg，暂时禁忌运动。
4.良好的睡眠有助于降压
对睡眠质量差的人进行24小时动态血压监测，会发现大多数人的血压波动没有昼夜节律，夜间血压没有呈现出低于白天的特点。夜间血压高使全身得不到充分休息，容易损伤靶器官。而高血压患者失眠后，第二天往往有血压升高、心率增快的症状。因此，睡眠差者应该找医生帮助调理，遵医嘱服用催眠药或助眠药，提高睡眠质量。（记者 伍仞）
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