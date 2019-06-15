乳腺癌药物研究数据公布 HER2阳性乳腺癌患者生存期延长
在近日举行的2019年美国临床肿瘤学年会（ASCO）上，瑞士罗氏制药展示了其17项乳腺癌药物最新研究成果，最为突出的是治疗PD-L1阳性三阴性乳腺癌和HER2阳性乳腺癌的研究，以及III期CLEOPATRA临床试验评估帕妥珠单抗帕捷特（Perjeta（○内加“R”））联合赫赛汀（曲妥珠单抗）联合化疗治疗HER2 阳性晚期乳腺癌的长期疗效和安全性。
据罗氏首席医学官兼全球产品开发负责人Sandra Horning博士介绍，过去20年间，罗氏的多项科学研究已经改变了乳腺癌的标准化治疗，此次公布的最新研究数据显示，其带给晚期HER2阳性乳腺癌患者前所未有的生存益处。在三阴性乳腺癌方面，免疫治疗药物（Tecentriq，俗称T药）联合化疗一线治疗晚期乳腺癌患者的中期总体生存结果，是全世界尝试肿瘤免疫疗法用于治疗晚期三阴性乳腺癌的第一个阳性结果。
对此，浙江省肿瘤医院院长助理、乳腺肿瘤内科主任王晓稼教授表示，目前中国正在进行双靶加化疗治疗HER2阳性晚期乳腺癌临床研究，而双靶联用，效果叠加，可以让早期乳腺癌患者更有机会走向临床治愈。
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