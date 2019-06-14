李良：甲状腺疾病年轻化 应该早诊早治常检查

近年来，我国甲状腺疾病患病率不断增长，现已成为影响群众健康的又一多发疾病。为帮助市民了解甲状腺疾病的相关知识，接受正规、科学的诊断和治疗。近日，山东淄博市中心医院在医院门诊大厅举办了第十一届国际甲状腺知识宣传周大型义诊活动，甲状腺乳腺外科、内分泌科、核医学科、彩超室的专家联合现场义诊。

甲状腺疾病较为多见，类型多，有的较为隐匿

甲状腺疾病是内分泌领域最常见的一大类疾病，起病隐匿，不易早期发现，但又影响多个系统和器官，发病率呈现出了年轻化的趋势。“这个孩子在4个月大的时候就患有了甲状腺结节，所以现在甲状腺疾病已经不分年龄段，体检中甲状腺检查是必要的。”正在为一位4岁的小女孩诊病的淄博市中心医院执行院长李良介绍了甲状腺疾病种类、检查等相关知识。

除了甲状腺结节外，还要注意的有甲状腺炎症和甲状腺功能异常，甲状腺炎症又分为病菌感染性炎症及免疫性炎症，而免疫性炎症引起的桥本氏甲状腺炎起病隐匿，但往往会引起甲状腺功能异常，损害病人乃至下一代的健康。李良说：“甲状腺不管是亢进还是降低都会影响到人的健康、内分泌状态，甚至影响到下一代。”

甲亢的表现为心率快、代谢快、心跳快，眼睛突出，脾气急，高代谢，吃得多但逐渐消瘦，严重者可导致甲亢性心脏病，从而引起全身心血管的病变，特别是妊娠期时患有甲亢，会让孕妇出现妊高症，会直接影响到孩子的发育。

生活中，人们对甲减常常不重视，近几年发病率也非常高。“因为炎症的出现，使甲状腺细胞的损毁，导致甲状腺功能低下，会引起人体的乏力、浮肿、精神萎靡、情绪改变、有的引起抑郁，对生活失去信心，甚至出现自杀倾向。”李良介绍，如果不及时做检查治疗，也会影响人们的身心健康。特别是在妊娠期出现甲减，会影响孩子的智力发育，或患有呆小症。“所以说孕前的甲状腺的常规检查以及彩超检查很有必要，甚至是在孕期也要定期检查。”

甲状腺疾病已不分年龄 常规体检有必要

李良告诉记者，放射性损伤、环境影响、饮食、摄碘缺乏或过量、肥胖、遗传因素以及工作节奏压力等这些都可能导致甲状腺疾病。“甲状腺疾病是由多因素引发，因为疾病类型种类较多，所以说诱发疾病的因素也有很多。”除了体检中要做甲状腺检查外，儿童以及正在青春期的孩子也要进行体检，如果出现了甲状腺异常，要到正规的医院找专业医生做专业检查。“而随着年龄的增长，检查频率也要随之增高。”

在甲状腺检查中，除了常规检查外，还有彩超检查，能够发现甲状腺的炎症、结节、肿瘤，区别肿块的风险大小，再就是验血能够检查甲状腺功能是否异常。李良说：“这些检查能够初步的检测出甲状腺是否出现疾病，如果发现问题，必要的患者还可以进一步做CT、磁共振、碘131等有关检查，对可疑癌变存在风险的患者要做穿刺活检病理检查，以此来确定是否需要进行药物、核医学、手术治疗。”

甲状腺出现异常，也不要恐慌，李良介绍，“大多数病人只要不影响甲状腺功能、没有明显癌变情况，我们可以和它和平共处，定期复查即可”。如果出现甲状腺异常影响到身体健康，或影响到甲状腺功能、甚至结节有癌变征像时，要及时到正规医院找专业医师早诊早治。即使甲状腺结节癌变了，90%左右的是乳头状癌，早中期病人通过规范手术能达到95%以上的治愈率，是目前所有癌症中治疗效果最好的。

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