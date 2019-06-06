专家：房颤不仅要早诊早治，更要“病急投对医”

6月4日，由强生医疗主办的“治愈房颤，健康相伴”房颤公益活动在首都医科大学附属北京安贞医院举行。该公益活动旨在推进中国房颤疾病教育工作，提升公众对房颤及并发症的认知，引导更多大众关注房颤，并号召高风险人群早诊早治，防患于未然。

首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任马长生教授

“我们特别强调房颤像冠心病一样是可以预防的慢性病，所以要从最早做健康促进和管理，让百姓不得高血压、肥胖、糖尿病，房颤发病率就减一半；对于那些已经患有高血压、糖尿病、肥胖疾病的人群，他们积极治疗，规避房颤风险因素，房颤发病率又可以减一半。所以我们最后见到的房颤就可以减少2/3。”首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任马长生教授在活动上这样说道。

治愈房颤，早诊早治是关键

据统计数据显示，在我国房颤患病人数已经超 1000 万，我国每年用于治疗房颤的花费达 300 亿人民币，给患者和社会带来沉重的经济负担。除了高昂的医疗费用，房颤还会导致脑卒中、心力衰竭等其他严重后果，尤其对于部分没有明证症状的房颤患者，更易延误治疗，导致心脏会逐渐扩大，增加心力衰竭以及脑卒中的发生，甚至增加死亡风险。

“房颤治疗越早，治愈的几率越大。”马长生教授表示，“近年来，随着医疗技术的进步，导管射频消融为大部分房颤患者提供了一种可治愈、减少药物副作用的治疗选择。虽然它被作为房颤首选治疗方式，但具体情况还需视患者自身实际情况而定。”

那么，对于已经接受导管射频消融术的患者在术后又有哪些注意事项呢？马长生教授表示，患者术后应坚持监测自己的健康状况，通过摸脉搏、去医院做心电图或者佩戴可穿戴设备对心电进行监测等方式，来确认房颤是否再次来犯。此外，他强调，对于曾有过脑卒中的患者，需要坚持抗凝。

房颤莫心慌，病急也要投对医

房颤，是一种心律失常的疾病，心房内各部分肌纤维极不协调的乱颤，从而丧失了有效的收缩。我国绝大多数房颤发生于有心脏病的患者如风心病、冠心病和高血压病等。

“房颤患者的心跳往往会达到350-600次/分钟，当心跳出现过快、过慢或不规则时就是房颤，通俗讲就是心跳节奏乱了，患者会出现心慌心悸等症状。该疾病最大的特点就是“乱”，发作没有固定的诱因和规律，就像‘失控’了一样。如果把心脏比喻成一个房子，心脏壁上则布满房子里的电路，房颤时最常见的心房电路紊乱现象。”马长生教授这样描述房颤发生的感觉。

“房颤的表现和感觉因患者本人的体质而定，有的房颤患者会有心慌、胸闷、气短、头晕、乏力等症状，有的患者则心跳无明显增快，毫无觉察”，对此马教授强调，在日常生活中大家要树立“早发现、早诊断、早治疗”的观念，注重心脏健康和常规检查，从而预防和减少房颤的发生。

“有很多房颤患者由于走错门诊而误诊，造成病情厌恶，错过最佳治疗时机”，马教授提醒，要增强正确和基本的“防”颤认知，加强对疾病预防及治疗方法的了解，疑似房颤的患者应去正规医院的心律失常门诊或者房颤门诊即时就诊。(蔡熊更)