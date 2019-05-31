放化疗病人可以做做香薰

如何改善放化疗导致的副反应，是改进癌症治疗效果亟待解决的难题。美国一项新研究发现，香薰等辅助疗法可对此起到较好的缓解作用，提高癌症患者的生活质量。该研究成果已于不久前召开的美国肿瘤护理协会年会上公布。

该研究由俄亥俄州立大学综合癌症中心组织开展，研究人员希望查明香薰疗法等整合医学方式，能否缓解放疗患者通常会遭遇的疼痛和焦虑问题。为此，研究人员招募了50名接受宫颈癌放疗的患者作为研究对象，让她们在放疗开始前接受精油香薰及30分钟的足底反射疗法。初步数据显示，使用香薰及反射疗法的无创治疗方式能显著缓解患者的疼痛和焦虑。参与者报告疼痛水平下降了60%，焦虑水平下降了20%。该研究的首席研究者、肿瘤临床护理专家丽莎·布莱克说，由于放化疗可能带来严重的身体不适和焦虑，以至于坚持治疗变成了一种心理和身体上的煎熬。“我们的初步研究结果表明，无需在患者的治疗方案中增添药物，就可以通过整合医学技术减轻他们的疼痛和焦虑。”▲ （李 伟）