我国妇幼健康实现“高绩效”

5月27日，国家卫生健康委就《中国妇幼健康事业发展报告（2019）》有关情况举行发布会，全面介绍我国妇幼健康事业发展状况。《报告》指出，新中国成立前，妇幼健康服务能力薄弱，广大农村和边远地区缺医少药，孕产妇死亡率高达1500/10万，婴儿死亡率高达200‰，人均预期寿命仅有35岁。新中国成立后，妇幼健康事业面貌焕然一新，妇女儿童健康水平不断提高，2018年，全国孕产妇死亡率下降到18.3/10万，婴儿死亡率下降到6.1‰，人均预期寿命达到77岁，优于中高收入国家平均水平。

核心指标城乡、地区差距不断缩小

《报告》指出，妇幼健康主要服务指标和结果指标在城乡间、地区间差距不断缩小。1990年，我国城市与农村孕产妇死亡率之比为1∶2.2，2018年降至1∶1.3。1996年，西部地区孕产妇死亡率是东部地区的4.7倍，2018年降至2.3倍。联合国千年发展目标要求，到2015年，孕产妇死亡率要在1990年基础上下降3/4，我国已于2014年提前实现这一目标，是全球为数不多实现该目标的国家之一。

《报告》指出，1991年，我国城乡5岁以下儿童死亡率之比为1∶3.4，2018年缩小到1∶2.3。东、西部地区5岁以下儿童死亡率差值由1991年的66.5‰缩小到2018年的8.5‰。联合国千年发展目标要求，到2015年，5岁以下儿童死亡率要在1990年基础上下降2/3，我国于2007年提前8年实现了这一目标。据测算，2000年~2015年间，我国人均预期寿命提高的4.9岁中，有23.5%归因于5岁以下儿童死亡率的下降。

发布会上，国家卫生健康委妇幼健康司司长秦耕表示，我国妇幼健康服务网络不断健全，以及建立了解决妇女儿童重大健康问题的政策支持制度等，使得妇幼健康服务公平性、可及性不断增强。

据秦耕介绍，我国逐步形成了以妇幼保健机构为核心、以基层医疗卫生机构为基础、以大中型综合医院专科医院和相关科研教学机构为支撑的保健与临床相结合、具有中国特色的妇幼健康服务网络。同时，针对不同发展阶段影响妇女儿童健康的主要问题，设立妇幼重大公共卫生项目，加大人力、物力和财力保障，持续加大干预力度，推动相关问题解决。如2000年开始试点实施降低孕产妇死亡率消除新生儿破伤风项目，2009年全面实施农村孕产妇住院分娩补助项目，全国住院分娩率大幅提升，从1996年的60.7%上升至近6年来的99%以上。特别是农村住院分娩率由1996年的51.7%升高到2018年的99.8%，城乡间差距明显缩小。西部地区住院分娩率从1996年的44.8%上升到2018年的99.7%，地区差距基本消除。

部分重大出生缺陷发生率下降

《报告》指出，出生缺陷导致的儿童死亡率明显下降。与2007年相比，2017年出生缺陷导致5岁以下儿童死亡率由3.5‰降至1.6‰，对全国5岁以下儿童死亡率下降的贡献超过17%，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。

《报告》同时指出，部分重大出生缺陷发生率呈下降趋势。全国围产期神经管缺陷发生率由1987年的27.4/万下降至2017年的1.5/万，降幅达94.5%，从围产期重点监测的23个出生缺陷病种的第1位下降至第12位。地中海贫血防治成效明显，广东、广西胎儿水肿综合征（重型α地贫）发生率由2006年的21.7/万和44.6/万分别下降至2017年的1.93/万和3.15/万，降幅分别达91%和93%。

据秦耕介绍，目前已知的出生缺陷超过8000种，且成因复杂，防治出生缺陷工作是全世界面临的一道难题。我国全面推进出生缺陷综合防治工作，强化“三级预防”。通过宣传教育、健康素养提升、婚前医学检查、实施孕前健康检查、实施增补叶酸预防神经管缺陷项目等，推进一级预防工作。二级防治主要是产前筛查、产前诊断，不断健全筛查网络，提升服务质量和能力，尽可能减少严重出生缺陷儿的出生。三级预防措施主要是新生儿疾病筛查。同时也积极协同相关部门做好残疾儿童的康复保障等工作的衔接。在中国出生缺陷干预救助基金会的大力支持下，针对地中海贫血和先天性结构畸形的患儿进行救助等。

妇儿年门诊量4亿人次

《报告》指出，产科服务能力不断提高，产妇分娩体验持续改善。2018年全国共有助产机构2.6万家，助产士18万人，产科医师近21万人。大力促进自然分娩，鼓励助产机构开展导乐分娩、分娩陪伴等服务，推广分娩镇痛服务。2018年全国剖宫产率为36.7%。

针对剖宫产率，秦耕表示，数字是客观的，也是正常的反映。剖宫产是妇产科一个适宜的临床技术，针对有指征的孕产妇及时给予剖宫产，保证母婴安全。应严格遵循医学规律，严格控制剖宫产的手术指征，该做的做，不该做的尽可能沟通协商。同时加强医院内部管理，并增加相关助产服务，如陪伴分娩、导乐分娩等。此外，还应不断调整临床技术服务价格，形成合力控制非医学需要的剖宫产手术率。

针对“儿童医疗服务资源相对比较紧缺”的提问，秦耕表示，目前我国已经形成了比较完善的妇女儿童服务网络。妇幼保健机构3080个，妇产医院807个，儿童医院228个，床位33.8万张，从业人员近64万，年门诊量4亿人次，年住院1379万人次。各类医疗机构中妇产科和儿科床位数持续增加，保障妇女儿童健康的主阵地更加稳固。除了硬件建设之外,还通过学历教育、全科医生培训、住院医师规培、转岗培训和继续教育等加大妇幼人才队伍建设。

“儿童疾病发生具有季节性强等特点，针对不同时期、不同需求，不断提升服务能力，有效应对儿童健康的需求，为经济社会可持续发展提供源源不断的健康人力资源。”秦耕说。（记者 甘贝贝）