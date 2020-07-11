国家卫健委：创新模式、优化流程 努力满足孕产妇医疗保健服务需求

人民网北京7月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉介绍：“孕产妇定期到医院接受产前检查、孕产期保健，做好防护非常重要。我们专门印发通知，部署做好疫情期间孕产妇保健、疾病救治和安全助产等工作，要求各地对孕产妇等重点人群优先予以保障；要求医疗机构做好孕产妇就诊防护，在严格落实疫情防控措施，确保防护到位的基础上，努力满足孕产妇医疗保健服务需求。”

宋莉表示，一方面，很多医疗机构通过拓展和创新服务模式，减少孕产妇不必要到医院的频次，比如各地在积极探索建立“云上妇幼”服务模式。通过建立微信群、开发手机APP，有的地方妇幼保健机构专门针对孕产妇开发孕妇掌中宝，开通视频等多种形式，加强对孕产妇的健康教育和咨询指导，帮助孕产妇做好自我监测和居家防护。还有的医疗机构开展了线上咨询复诊健康教育指导等服务，为孕产妇及家属提供方便。

“另一方面，医疗机构通过优化服务流程，减少孕产妇和家属在医院排队等候时间。很多地方已开展非急诊预约服务，推进分时段预约诊疗，引导孕产妇有序就诊，减轻集中就诊压力。还有很多妇幼保健机构专门为孕产妇提供一站式服务，针对孕产妇要做的产前检查、咨询、抽血化验、超声检查等咨询，放在一个集中区域，减少孕产妇和家属在医院内交叉流动感染的风险。”她说。

最后，宋莉介绍：“还通过推广诊前结算、移动支付，包括多种形式查询检查检验结果等，减少孕产妇及家属在医院排队频次和时间。另外是积极加强院感防控等措施，防范院内感染的风险。助产机构通过建立预检分诊制度，及时识别可疑病例，对发热孕产妇由专人指引到发热门诊就诊。严格落实产房、产科、母婴同室院感防控的要求，结合实际为产科门诊和病房尽可能创造独立的进出通道，努力降低孕产妇在院内感染的风险，做好防护。”