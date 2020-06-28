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妇幼健康服务能力提升项目启动会在成都召开

2020年06月28日15:23 来源：卫健委网站

　　9月19日，妇幼健康服务能力提升项目启动会在成都召开，项目通过开展对口帮扶和人员培训，重点提高“三区三州”和我委4个定点扶贫县妇幼健康服务能力。国家卫生健康委妇幼司司长秦耕出席会议并对项目工作进行部署。中国出生缺陷干预救助基金会，四川省卫生健康委负责人出席会议并致辞。

　　秦耕指出，落实健康扶贫工作任务，保障贫困地区妇女儿童健康，重点在提高妇幼健康服务能力，关键在健全服务体系，核心在加强人才队伍建设。他要求项目参与省份和单位，深入贯彻落实党中央、国务院和国家卫生健康委党组健康扶贫相关精神，加强组织领导，聚焦“三区三州”和4个定点扶贫县妇幼健康突出问题和重点难点问题，推动建立对口帮扶长效机制，切实帮助受援地区提高服务能力，加强作风建设，减轻基层工作负担。

　　项目省份卫生健康委妇幼处及相关单位负责同志参会，会上进行了支援与受援单位对口帮扶“牵手”仪式。

会议现场

“牵手”仪式

(责编：李轶群、许晓华)


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