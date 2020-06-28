国家卫生健康委妇幼司在湖南召开新生儿疾病筛查工作会暨管理培训班

2019年9月25日，国家卫生健康委妇幼司在湖南长沙召开新生儿疾病筛查工作会暨管理培训班，秦耕司长出席会议并讲话。

秦耕总结了我国新生儿疾病筛查工作近40年取得的积极进展，对推进新时代新生儿疾病筛查工作高质量发展提出要求。一要加强组织领导，注重部门合作，构建政府主导、多部门配合、家庭和社会参与的筛查体系。二要强化能力建设，开展全过程质量监控，推进新生儿疾病筛查机构标准化建设与规范化管理。三要加强筛查后续管理，形成“闭环式”服务模式。四是完善政策体系，优化政策环境，提高患儿医疗保障水平。

会议通报了各地新生儿疾病筛查工作进展情况，开展了相关技术培训，湖南、北京、广西、浙江、甘肃、海南6个省（区、市）进行了交流发言。妇幼司、全国妇幼卫生监测办、新生儿先心病筛查国家级项目办、中国出生缺陷干预救助基金会、31个省（区、市）和新疆生产建设兵团相关人员参加了会议。

会议现场