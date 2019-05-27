糖尿病是种“社会病” 控制并发症是“硬指标”

饮食小心翼翼，每天扎破手指监测血糖……很多人对糖尿病患者的这些日常习惯并不陌生，我国糖尿病患者人数已经破亿，并且还有大量超重、高血糖等高危人群。为何糖尿病来势汹汹？作为一种常见又重大的慢性病，糖尿病近年来的治疗理念发生了哪些变化？近日，解放军总医院内分泌科主任母义明教授接受了新华网专访，对上述问题做了解读。

现代生活方式致糖尿病高发 转变健康理念是关键

糖尿病曾经被称为“富贵病”，在物资贫乏年代，少数吃得好的富贵人家才会有糖尿病人。而今，糖尿病已经成为了常见病。

母义明认为，糖尿病是种“社会病”，随着社会的变革而发生变化：首先，人口老龄化的加剧，使包括高血压、糖尿病在内的慢性病越来越多；第二，生活方式转变，饮食、生活作息发生很大变化，高热量食物、缺乏运动、熬夜等，让肥胖人群越来越多。母义明特别指出，青少年肥胖尤其值得关注，肥胖的时间越久，慢病发生的可能性就越高。

“人民的生活水平提高了，但是健康观念还没有跟上，大鱼大肉，没有节制，以代谢性疾病为代表的慢病袭来，糖尿病、高血压、高尿酸血症、血脂异常等人数越来越多。这是随着社会、经济发展所出现的问题，几乎所有国家在经济高速发展阶段都面临着我们现在同样的问题。”母义明说。

糖尿病的大规模增长是一种多因素综合的社会现象，未来的解决方向是朝着注重预防发展。“一旦糖尿病患者出现并发症，再去治疗、干预，实际上为时已晚，花费高，治疗效果不理想。”母义明建议，要树立全民的健康理念，全民从预防做起，才是控制糖尿病等慢病的根本之策。

控制并发症是糖尿病治疗“硬指标”

糖尿病的发病形势不断变化，治疗理念也出现了变革。据母义明介绍，在上世纪70~80年代，治疗糖尿病的最主要目标是降糖；但到了上世纪90年代，发现光降糖不行，还要关注血脂、血压、体重等多重危险因素；到本世纪初，对糖尿病治疗出现了新的反思，治病花很多钱，病人最后得到了什么？治疗的目的到底是什么？降低糖尿病并发症、降低死亡率才是最重要且可实现的目标，是一项“硬指标”。

由于血管遍布全身各处，所有器官、细胞都需要血液来供氧供能量。而高血糖破坏血管内皮细胞，容易出现动脉硬化、斑块、血管狭窄，进而损伤大脑、心脏、肾脏、神经，所以糖尿病导致的并发症遍布全身，包括致死性的心梗、脑梗，不致死但会严重影响生活质量的糖网、糖足、神经麻木等。

母义明强调，对于并发症来说，最关键的是预防。“患糖尿病最初的十年，是治疗和控制并发症最关键的窗口期，如果此时没有将糖尿病控制好，那么出现并发症的概率就会大大增加。”母义明表示。

随着对糖尿病认识的深入和治疗理念的不断发展，个体化治疗成为目前治疗糖尿病的关键理念。“研究、规范和指南都是针对人群而不是个人，但每个患者的情况都不尽相同，年龄、血脂血压、心脏、肝肾情况都需要考虑，不能像生产机器零件一样流水作业，因此个体化是目前最重要的治疗理念之一。”母义明说。

此外，治疗的手段也越来越丰富，可选择的药物越来越多，注射胰岛素的方法越来越简单，血糖检测也逐渐向无创化过度，人工智能、大数据的应用也在提高诊断、治疗的效率。

用现代化研究手段挖掘传统医药价值

在中国，中医药是对抗疾病的有力武器。母义明认为，中医药对中华民族的繁衍生息起到过重要作用，国家当前强调的中西医结合发展的方向是正确的，只是现在中医、西医之间的沟通和认识还存在壁垒，要本着科学的态度去认识中医药，用现代研究方法让更多人、更多国家理解。

很多西药都来源于草本植物。阿司匹林源于柳树皮，常用降糖药二甲双胍最初源自牧草山羊豆中的胍类物质。在民族药苗药中，也有能对抗糖尿病的解决方案。

2018年3月，解放军总医院开展了对苗药糖宁通络胶囊治疗新诊断的2型糖尿病患者的有效性、安全性临床试验项目，该药由贵州百灵集团研发。在此前的一些研究和临床实践中，发现糖宁通络对控制糖尿病并发症有效。

据母义明介绍，目前进行的研究，采用当前国内外公认的研究方法——随机双盲对照试验（RCT），尽可能排除人为干扰因素，来研究糖宁通络的实际效果，希望能得到一些比较公正客观的数据来考察其安全性和有效性。

专家简介：

母义明，男，1962年生，主任医师，教授，中华医学会内分泌学分第十届会主任委员，全军内分泌专业委员会主任委员。北京市医学会内分泌学分会主任委员。（王坤朔）