消毒剂会诱发哮喘吗？居家哮喘患者如何防护？

本期专家：

上海长海医院主任药师王卓、四川大学华西医院主管药师严郁

问：喷洒消毒剂会诱发哮喘吗？

答：有可能会诱发哮喘。

新冠病毒袭来，让千千万万的人们改变了生活方式。勤洗手、戴口罩、定时通风和消毒，都成了老幼皆知、妇孺共守的日常习惯。然而，在全社会都特别重视环境消毒、空气消毒的过程中，消毒剂可能会成为有些哮喘患者的诱发因素。

哮喘发病的危险因素包括宿主因素(遗传因素)和环境因素两个方面。哮喘患者多数都属于过敏体质，他们对环境中某些特定的过敏原产生超敏反应，有时候就表现为哮喘的急性发作。

常用的消毒剂产品按照成分可分为9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂。其中有许多带有刺激性气味，特别是浓度过高、喷洒过于密集时，容易刺激皮肤粘膜或诱发咳嗽、哮喘。

因此，应该按照各种消毒剂的说明书正确使用消毒剂；喷洒消毒剂不应正对着人喷洒；如果哮喘患者对某种消毒剂特别敏感，可尝试换用其他类别的消毒剂。一旦诱发哮喘，一定要及时应用迅速起效的哮喘症状缓解药物(如沙丁胺醇气雾剂等)，并尽快脱离诱发环境。

问：正值冬末春初换季时分，居家哮喘患者如何做好防过敏准备？

答：1、寻找生活中过敏原并制定避免接触过敏原的措施：常见过敏原包括但不限于：尘螨、花粉、吸入烟、尘、汽油、油漆等气味、冷空气、真菌、猫、狗毛和皮屑、蟑螂和食物过敏原，如牛奶、花生、坚果、鸡蛋、鱼虾等；

2、警惕药物过敏，如常见药物阿司匹林等也可能诱发过敏。居家哮喘避免自行加用药物；

3、应注意目前常用的消毒剂也有诱发过敏可能，应注意正确使用；

4、为避免尘螨等过敏，居家时注意保持室内空气流通及清洁，床品和衣服要勤洗勤换，保持干净。

问：疫情期间，居家的哮喘患者如何自我防护？

答：1、一定要规范用药，不要自行停药或改剂量，注意正确使用吸入装置。有问题建议使用专业正规网络医疗平台咨询；

2、定期清点药物库存，病情平稳者如有需要，建议一次性去医院适当多补充药品以减少此间就医频次；但如病情持续恶化，不能控制还是建议做好防护，必要时及时就医；

3、过敏是哮喘常见诱因，应寻找过敏原并做好防过敏措施；

4、避免自行加用药物，注意药物过敏。消毒剂也可能诱发过敏应注意正确使用；

5、避免感冒，居家时小心通风过度而导致感冒，注意保暖。注意保持室内清洁，床品和衣服要勤洗勤换保持干净；

6、建议戒烟，因香烟中化学品及烟雾会刺激呼吸道；

7、建议适当和适量运动锻炼心肺功能，增强自身抵抗力。(战钊)