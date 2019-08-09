夏天也要防哮喘 冷暖刺激易发作

南方的夏天又潮又热，母亲做个艾灸祛湿，竟导致女儿哮喘发作入院？你还觉得夏天不容易发作哮喘吗？其实，如果太“不拘小节”，分分钟踩中“雷区”。

最新数据显示，我国20岁以上成年哮喘患者多达4500万人。在很多“老哮喘”的体验中，夏天一般是病情比较缓解的季节。很多人觉得病情稳定不发作了，甚至会自行停药。南方医科大学南方医院呼吸与危重症医学科主任蔡绍曦教授提醒，南方的夏天潮湿闷热，容易滋生过敏原，对于哮喘病友来说，可没有想象中的那么“平安”，生活中有些细节不得不防，停药务必寻求医生指导。

南方地区哮喘发作

无明显季节性

蔡绍曦介绍，研究表明，哮喘跟环境因素的相关性是比较强的。平常大部分哮喘患者主要发病在春季，尤其是在北方，春季的哮喘发作比例会更高一些，多数跟环境中的花粉、柳絮相关。而在四季常青的南方，这些外因就没有明显的季节性。而且南方地区环境温暖湿润，容易滋生真菌孢子、尘螨，像花粉过敏这样的诱发因素也是长年都有，这些都可能是致敏的原因。这些环境因素容易导致过敏性鼻炎发作，而过敏性鼻炎的患者中，大约20%会合并哮喘。换句话说，这些因素也是哮喘的诱发因素。

感冒更易

叠加外因诱发哮喘

蔡绍曦提醒，即使自己没有得过哮喘，如果自己或家人有过哮喘病史、过敏湿疹病史、过敏性鼻炎等，都要十分关注环境中的致敏因素带来的患病风险。“往往平时没事，但稍不注意叠加一次感冒气道高反应，就会带来麻烦。”

蔡绍曦介绍了一个典型个案：一位30多岁的女士有十多年的哮喘病史，经过治疗一段时间后每天一次使用最低剂量吸入剂控制病情，一直维持得很好。近期一次感冒发烧后不久，却突然哮喘严重发作住院了。医生仔细询问后发现，原来就在她感冒痊愈后不久，妈妈在家里使用了艾灸。

“艾灸会产生气味、烟尘，但平常不会导致发病容易被忽略，感冒后气道反应性高，这就出事了。所以哮喘病人如果出现感冒症状，一段时间内要特别注意其他的环境因素变化的叠加效果。”蔡绍曦说。

家有哮喘病人

夏天居家注意这些

除了艾灸，居家还有哪些隐患容易叠加诱发哮喘呢？蔡绍曦提醒，首先，夏天长期使用空调有三个细节要注意：一是避免注意冷暖交替刺激气道、引发感冒；二是及时清洁滤网，避免滋生尘螨细菌污染室内空气；三是注意通风，不要长时间紧闭门窗。

其次，换季时收纳时间长的床褥、衣物拿出来替换，新买的布料、绒毛玩具等，使用前最好都做清洁晾晒处理；书报、新的家具、新装修的油漆等有刺激性味道的因素都要充分考虑，避免给哮喘病人接触；家里有地毯的，也要定期清洁，避免尘螨积聚。

哮喘病人做清洁打扫等家务时，务必戴上口罩；进入储物间等通风不好、潮湿的空间要小心。明确知道对花粉、宠物毛发过敏的，也要尽量避免接触这种环境。

哮喘病情稳定

也不可擅自停药

哮喘是一种必须长期控制、管理的疾病。蔡绍曦介绍，这很考验患者对医生的依从性和长期的自律。有一些患者“久病成医”之后容易对自己有一种过度的“自信”，比如在坚持很长一段时间治疗后，病情控制得比较理想，相对稳定，就会存在侥幸心理，擅自停药。比如在夏天这样相对“安全”的季节。而有的人则会在某次感冒、呼吸道感染时，因为使用了感冒药，就会忽略控制哮喘的用药，或者出于某些考虑擅自停药、工作忙忘记服药等，这些都是很危险的。

哮喘患者的用药剂量、治疗方案确实需要根据长期监测进行动态调整，这些需要由医生指导患者进行，不能擅自停药。蔡绍曦说，哮喘跟个人的体质改善、免疫状况变化和环境因素都有关系。哮喘是能够控制的，有相当一部分病人在病情完全控制、成功脱敏之后，可以稳定很长时间不用药。

需要注意的是，即使停药，还是要密切注意肺功能情况，定期进行监测、接受评估，做好长期的自我健康管理，不然依然有复发的风险。