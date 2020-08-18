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防暑防蚊别忘防哮喘

2020年08月18日07:09 来源：北京青年报

　　哮喘为一种肺部疾病，其特征为可逆性气道阻塞，气道炎症和对多种刺激的气道反应性增高，好发的季节有春季、冬季和秋季。但近年来，由于夏季湿度高、空调使用不当等因素，哮喘发作的情况也在频频发生。

　　其实，在夏季，我们身边有不少因素都容易导致哮喘的发生，下面就把它们揪出来，逐个击破。

　　尘螨、霉菌等过敏源的刺激 炎热的夏季，温度高，湿度大，是霉菌和尘螨容易滋生的季节，这些都是可以诱发哮喘的过敏源。因此，要勤换衣物，常晒被褥，保持室内空气流通，勤开窗通风，每天至少通风2次，每次通风10～30分钟左右；厨房和浴室保持清洁干燥，常清洁打扫；避免在屋内摆放过多花草，不给盆栽植物过多浇水，因为湿土是霉菌生长的绝佳环境。此外，使用天然气时一定要开油烟机，不管有没有烧菜，天然气中一般有硫化氢、二氧化碳、氮及微量的稀有气体等，这些杂质气体可使哮喘患者气道发生痉挛和阻塞症状。

　　空调造成的室内外温差过大 闷热的夏季，从公交地铁、到单位或超市、再到自己的家里，处处都有空调吹出的凉风。在大家享受凉爽的同时，空调造成的室内外温差也成了诱发哮喘发作的一大因素。对此，提醒大家，开空调时，要保持室内外温差小于5度，且居家使用空调前一定要把空调滤网清洗干净。由室外进入室内时不要急于开空调，最好稍作休息等身上的汗水略干以后再开，避免出风口冷风直吹；尽量避免在室内外来回进出，减少冷热交替的刺激。

　　过度“贪凉” “冷”对于哮喘患者来说，是哮喘发作的一个重要诱因。喝冷饮、冰镇的啤酒，吃冰镇的西瓜，吃冰激凌，这些无疑让人感觉很舒服，但却给健康带来了不小的危害。呼吸道黏膜受到刺激，更容易引起咳嗽，容易诱发哮喘发作。所以，冰箱里拿出的食物要复温以后再食用，喝温水，吃常温的食物。同时不进食辛辣刺激的食物，多补充水分，多吃蔬菜、水果和一些含有维生素A、C、E的食物，还可以适当地补充铁、锌、钙等矿物质，这样可以适当增强人体的免疫力，保护呼吸道。

　　烟草刺激 大家都知道，吸烟可诱发哮喘的发作，但它更是导致难治性哮喘的重要原因。吸烟可导致呼吸道不畅通，气管内分泌物增多，影响糖皮质激素抗炎作用的发挥，降低人体对药物的敏感性，甚至可以缩短哮喘药物的作用时间。尤其在密闭的空调间，门窗紧闭，烟雾迟迟不能散去，对于吸烟者和被动吸烟者，都带来极大的危害，因此一定要戒烟并远离二手烟。

　　文/王文娟 （北京积水潭医院）

(责编：许晓华、李轶群)


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