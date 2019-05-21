射线有放射性损伤，为什么还要用它来治疗肿瘤？

本期节目：面对放疗该如何抉择？权威专家为你解析

放疗（也叫放射治疗）是利用射线精准聚焦来治疗肿瘤的重要手段之一，属于局部治疗。在所有疾病中，恶性肿瘤的致死率最高，约65%的恶性肿瘤患者在治疗的不同时期需要接受放射治疗。

射线有放射性损伤，为什么要拿它来治疗肿瘤？

治疗作用显著。研究证实：55%的恶性肿瘤可以治愈，其中手术的贡献达到27%，令人惊讶的是，放射治疗的贡献也达到了22%。

应用广泛。放射治疗可以应用于不同的肿瘤病人的治疗，如鼻咽癌、喉癌，早期的肺癌、肝癌、前列腺癌、部分淋巴瘤，这些肿瘤完全可以通过单纯放疗或者放疗+化疗得到根治；对于更多的肿瘤患者，放疗可以应用于病人术前或术后，达到综合治疗的目的；晚期患者，如出现恶性肿瘤骨转移和脑转移可以通过放疗有效地缓解症状。

疗效确切。举几个例子，比如鼻咽癌的病人，过去的五年生存率大概是60%~70%，实施精准放疗之后，五年生存率可以提高到80%甚至90%，毒副作用还更轻；肝癌患者精准放疗后的控制率在85%以上；对于肿瘤晚期或发生转移的患者，应用放疗后疼痛缓解率也高达80%以上。

放射性治疗的分类

远距离照射：是最常用的方式，射线来自一个叫加速器的设备，照射装置远离病人，放射线必须经过体表皮肤及体内正常组织，然后才能聚焦到体内肿瘤组织，所以也叫外照射。

近距离照射：将放射源放置于需要治疗的部位，或者放到鼻腔、口腔、食管或者宫颈等自然的腔道内，射线直接到达肿瘤局部，也叫内照射。

放疗对人体的危害性是否很大？

放射治疗是把双刃剑。恶性肿瘤细胞对射线更敏感，但正常的细胞也会有一定的损伤，这就是所谓的副作用。经过放射线治疗后，患者可能会出现浑身乏力、食欲下降、恶心呕吐、皮肤变黑等症状，还可能会出现口腔黏膜的破溃等。

随着技术的进步，肿瘤定位更精准了，可以将射线精准聚焦到肿瘤局部，同时保护周围正常组织，从而减轻副作用。另外，在临床中恰当的应用一些辅助药物，也可以减轻放疗的副作用。

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【专家简介】

王维虎，北京大学肿瘤医院放疗科主任，教授、博士生导师。海峡两岸医药卫生交流协会肿瘤防治专家委员会副主任委员，北京医学会肿瘤放射治疗学分会副主任委员及肝癌放疗学组组长，中国抗癌协会肿瘤放射治疗学分会胃癌学组副组长。

擅长：腹部肿瘤的放射治疗。

出诊时间：周一上午专家门诊。